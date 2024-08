Sadri Azouz : les cafés manquent d’approvisionnement en matières premières

Imprimer

Le vice-président de la Chambre nationale des propriétaires des cafés classe A, Sadri Azouz, a affirmé, jeudi 1er août 2024, qu’un manque a été constaté au niveau de la disponibilité du café, du sucre et du thé. Cela dit, il a noté que l’actuelle crise est moindre que celle ressentie l’année dernière, où des pénuries avaient touché plusieurs produits.

Dans une interview téléphonique à l’émission « Youm Said » de Nabila Abid sur la Radio Nationale, M. Azouz a indiqué qu’il y a un manque de café depuis deux semaines. D’ailleurs, les distributeurs vendent le kilo à 22 dinars au lieu de 19,8 dinars, prix de l’Office du commerce.

Il a aussi précisé qu’il y a un problème dans l’approvisionnement en sucre avec la disponibilité du sucre en buchettes mais un manque flagrant de sucre en vrac. Et de noter que la perturbation en approvisionnement en sucre s’est poursuivie depuis les pénuries de l’année dernière. Il a, en outre, affirmé qu’il y a actuellement une pénurie de thé.

Et d’expliquer que certes il y a une amélioration par rapport à l’année dernier, mais avec périodiquement des manques dans certains produits.

Le responsable impute ce manque d’approvisionnement à la prolifération d’établissements anarchiques qui ne respectent pas le cahier de charges mis en place et cela à cause du manque de contrôle. Ainsi, la quantité accordée par l’Office du commerce aux professionnels n’est plus suffisante, vu l’augmentation du nombre d'établissements concernés.

Sadri Azouz a soutenu, en réponse à une interrogation, que le nombre d’établissements organisés est de 20.000 cafés et qu’il y aurait 15.000 à 20.000 cafés ouverts anarchiquement.

I.N.