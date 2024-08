Festival de Bizerte : Samara s'en prend au public et met fin à son spectacle

Crédit photo : Radio Elhiwar Menzel Bourguiba

Un clash a éclaté, hier 30 juillet 2024, durant le concert du rappeur Samah Riahi, surnommé Samara, entre ce dernier et le public. À l’origine du conflit, le jet par l'une des personnes présentes à l'événement d'une bouteille en plastique sur scène.

Ceci a eu lieu en début de soirée. En guise de réaction, Samara a quitté la scène et a affirmé mettre fin au spectacle. Les organisateurs l'ont convaincu de poursuivre le concert.

Après son retour sur la scène et vers 23 heures selon certaines personnes, le même incident s'est reproduit. Fou de rage, Samara finit par quitter les lieux et met fin au spectacle. Cette décision ne plaît pas au public et de nombreux individus décident de balancer eux aussi des bouteilles en plastique vers la scène.

Par la suite, le rappeur a publié une vidéo affirmant que les individus ayant jeté des bouteilles étaient des vendus et avaient été payés pour perturber le bon déroulement du concert.

S.G