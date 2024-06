Décès d'un homme attaqué par des chiens : deux personnes placées en détention pour homicide volontaire

Le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Ferid Ben Jha a assuré que les chiens ayant attaqué et causé la mort du muezzin à la ville de Souassi du gouvernorat de Mahdia n’étaient pas des chiens errants, mais devaient, théoriquement, servir à garder la fourrière municipale.

S’exprimant le 6 juin 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Ferid Ben Jha a affirmé que l’enquête a conduit à l’arrestation de deux individus. Il s’agit du gardien de la fourrière et du responsable de la fourrière. L’enquête vise, également, le secrétaire général de la municipalité de Souassi. Les trois sont poursuivis pour homicide volontaire. Le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia a expliqué que pour le moment rien n’évoquait un conflit ou un désaccord entre le défunt et les accusés. Il pourrait s’agir d’un cas de négligence.

« L’homme était à bord de sa moto… Deux chiens dangereux de la race pitbull l’ont attaqué et mordu… Il y a deux théories : le chien peut être l’arme du crime… On entraîne les chiens et on leur ordonne de tuer… Mais, d’après l’enquête, il pourrait ne pas s’agir d’homicide volontaire… Il semblerait que la porte a été laissée ouverte le matin ce qui a permis aux chiens de sortir », a-t-il dit.

Ferid Ben Jha a assuré que le code pénal sanctionnait toute personne ayant laissé un animal dangereux, libre, ne l’ayant pas stoppé lors d’une attaque ou l’ayant incité à attaquer quelqu’un. Il a, aussi, affirmé que les citoyens pouvaient s’adresser à la municipalité afin de demander la collecte des chiens errants pour les placer, par la suite, dans une fourrière.

Ferid Ben Jha avait fait état, au micro de Jawhara Fm durant « Cappuccino » de Hiba Loussif, du décès d'un homme devant une mosquée à la suite d’une attaque des chiens. L’homme en question est muezzin à l’une des mosquées de Souassi du gouvernorat de Mahdia.

« Il a été agressé et mordu à de multiples fois… Ils l’ont fait tomber et ont continué à le mordre… Il s’est rendu à l’hôpital de Souassi à 6 heures du matin… Il a succombé à ses blessures… Une enquête pour homicide volontaire avec préméditation a été ouverte… Le juge d’instruction a chargé la police judiciaire de Mahdia d’enquêter sur les chiens laissés en liberté », a-t-il déclaré.

Ferid Ben Jha a indiqué que le défunt a été attaqué après la prière de l’aube alors qu’il rentrait chez lui. Le triste événement a eu lieu au niveau de la fourrière relevant de la municipalité par des chiens qui servaient à garder cet endroit.

S.G