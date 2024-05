Les quantités d’huile végétale subventionnée ne couvrent que 16% de la demande

Le vice-président de la Chambre syndicale nationale des conditionneurs d'huiles végétales, Slaheddine Abdellatif, est intervenu, jeudi 30 mai 2024, dans la matinale de Mosaïque Fm.

Il a indiqué, au micro de Jihen Miled, que l’huile végétale subventionnée est rare sur le marché et que les quantités disponibles ne couvrent que 16% de la demande.

« Cela dure depuis cinq ou six ans et les quantités ne cessent de régresser (…). Le secteur rencontre beaucoup de problèmes, quatre usines ont fait faillite (…). Nous restons optimistes, le président de la République a appelé à ce que les produits de base ne soient pas touchés. Nous espérons que le gouvernement agissent afin que les quantités couvrent au moins 50% de la demande. Il faudrait qu’on nous écoute, nous avons des solutions et nous pouvons les proposer si on nous consulte », a souligné le responsable.

M.B.Z