Inauguration des Porsche Service Centres Sfax et Sousse

La société Ennakl Automobiles, importateur officiel de la marque Porsche, a inauguré officiellement, les 20 et 21 mai 2024, deux nouveaux Porsche Service Centres agréés : "Sfax Autos" et "Sahel Auto-Passion".

Situés respectivement à ZI Poudrière Sfax et à la route de Sousse GP1 M'saken, ces nouveaux points de service dédiés à l'après-vente représentent ainsi une étape majeure dans l'expansion de la marque Porsche sur le marché tunisien.

Ces deux espaces agréés offriront aux passionnés de la marque Porsche une expérience exclusive et personnalisée en matière de service après-vente.

"Sfax Autos" et "Sahel Auto-Passion" seront dotés de techniciens certifiés, formés aux normes les plus strictes de la marque, garantissant ainsi un service d'entretien et de réparation de la plus haute qualité pour les véhicules Porsche.

Les propriétaires de véhicules Porsche sont invités à venir découvrir ces nouveaux Porsche Service Centres à Sfax et Sousse.

D’après communiqué