Zitouna : la condamnation de Bssais et Zeghidi n’est pas liée à la liberté de presse ou d’expression

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna a assuré que la condamnation de Borhen Bssais et Mourad Zghidi n’était pas liée à la liberté de presse et à la liberté d’expression contrairement à ce qui a été relayé par des pages Facebook.

« La chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance a condamné aujourd’hui l’accusé Borhen Bssais à six mois de prison pour avoir utilisé des systèmes d’information et de communication dans le but de produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données et des rumeurs dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou porter préjudice à la sûreté publique…

Il a été condamné à six mois supplémentaires pour utilisation de systèmes d’information en vue d’attribuer des données infondées et de faits non avérés visant à diffamer les autres, de porter atteinte à leur réputation, de leur nuire financièrement ou moralement…

Pour ce qui est de l’accusé Mourad Zeghidi, il a écopé de six mois de prison pour la même peine mentionnée précédemment… Ces jugements sont les résultats de deux instructions portant sur plusieurs publications et des déclarations médiatiques portant atteinte à l’ordre public… Contrairement à ce qui est relayé par certaines pages Facebook affirmant que ces poursuites représentent des atteintes à la liberté de la presse, nous rappelons qu’il s’agit de droits protégés par la loi à condition de ne pas publier de rumeurs et de fausses informations ou de porter atteinte à la réputation d’autrui », a-t-il déclaré le 22 mai 2024 au micro de Mosaïque Fm.

Notons que le Tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mercredi 22 mai 2024, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme.

Pour rappel, le procureur de la République avait décidé, lundi 13 mai 2024, la prorogation de la détention préventive des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi de 48 heures supplémentaires. Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont comparu devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance. Ils ont été interrogés à propos de déclarations médiatiques et de statuts sur les réseaux sociaux, dont certains datent de 2020 et qui porteraient atteinte au président de la République.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi avaient été placés samedi 11 mai en détention provisoire de 48 heures. En début de soirée, ce jour-là, Mourad Zeghidi avait été appréhendé à son domicile et conduit à la caserne d’El Gorjani. Borhene Bssais, lui, a été appréhendé sur la route alors qu’il rentrait de Hammamet avec sa famille. Durant ce même jour, des policiers ont pris d’assaut les locaux d'Ordre national des avocats de Tunisie où s’était réfugiée l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener.

S.G