Abderazak Khallouli : entre 2.500 et 3.000 personnes ont participé à la manifestation du 19 mai

L'avocat et membre de Harak 25-Juillet, Abderazak Khallouli a indiqué que le nombre de manifestants ayant participé au rassemblement du 19 mai 2024 était compris entre 2.500 et 3.000 individus.

S’exprimant le 20 mai 2024 durant « Le 7-10 » d’Arij Hamrouni sur radio IFM, Abderazak Khallouli a assuré que le nombre de manifestants était équivalent à des milliers et non à des centaines de personnes.

« L’estimation diffère selon l’angle… Certains exploitent politiquement les données et sont contre cette manifestation… Le chiffre est compris entre 2.500 et 3.000… Nous en sommes certains… Il ne s’agit pas d’une course… Il s’agit d’un geste symbolique… La manifestation a accompli ses objectifs… Son but est de défendre le drapeau tunisien », a-t-il ajouté.

Abderazak Khallouli a salué la levée du drapeau tunisien de 250 mètres. Il a, également, évoqué le rassemblement observé devant l’ambassade de France en Tunisie et les messages adressés par les manifestants à la présidence de la République et au gouvernement. Il s’agit d’appels portant sur la question des migrants subsahariens et de l’ingérence étrangère dans les affaires tunisiennes.

Pour rappel, une grande mobilisation a été enregistrée ces derniers jours, afin d’assurer une présence - voulue massive - à la manifestation du matin du 19 mai 2024, devant le théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Quelques centaines de manifestants ont répondu présent.





S.G