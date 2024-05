Scandale du drapeau - Najla Lahyani pointe du doigt la lenteur du ministère des Sports

Najla Lahyani, vice-présidence de la commission parlementaire de l'éducation, la formation, la recherche scientifique, des jeunes et du sport, est revenue sur le scandale du drapeau pointant du doigt « la lenteur du ministère des Sports ».

Intervenant ce matin, lundi 13 mai 2024, sur les ondes de Jawhara Fm, dans l’émission Sbeh el Ward, elle a affirmé que le projet de loi a été soumis au parlement depuis début janvier 2024. « Il s’agit d’un projet de loi à caractère urgent soumis par la présidence de la République », a affirmé la députée.

« Il a été validé par la commission depuis le 25 janvier et voté par le parlement à l’unanimité le 7 février », a-t-elle précisé, ajoutant que l’article 21, sujet à débat, a été amendé par le parlement et a obtenu la validation de l’agence mondiale anti-dopage (AMA).

« Cette loi a été publiée dans le jort depuis le 9 février et c’est là que se termine la mission du parlement. C'est là où commence le rôle des décrets d'applications relevant du ministère concerné [ndlr le ministère des Sports] », a-t-elle dit.

Elle ajoute que les décrets n'ont été publiés dans le Jort que le 5 avril et que, de ce fait, le ministère a bénéficié d'un délai supplémantaire jusqu'au 30 avril : « Cette loi devait être finalisée avant le 30 avril, alors que le conseil ministériel dédié ne s’est tenu que le 29 avril, soit la veille ».

La même version a été tenue, il y a quelques jours par le député Fakhreddine Fadhloun, président de la commission parlementaire de l'éducation, la formation, la recherche scientifique, des jeunes et du sport, qui avait expliqué, dans une déclaration médiatique, que la défaillance ne résidait en effet pas au niveau du Parlement, mais plutôt au niveau des décrets d’application.

Hier, dimanche 12 mai 2024, le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de placer en détention le président de la Fédération nationale de natation (dissoute) et un haut cadre de l’Agence nationale antidopage, rapporte Mosaïque Fm,

Ces arrestations surviennent à la suite de l’incident du drapeau national couvert d’un tissu lors d’une compétition internationale à la piscine olympique de Radès, et ce après des sanctions imposées par l’Agence mondiale antidopage contre la Tunisie.

Le 10 mai, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, dans un communiqué, la dissolution du bureau exécutif de la Fédération nationale de natation et le limogeage du directeur général de l’Agence nationale antidopage, Mourad Hambli et du directeur régional de la Jeunesse et des Sports de Ben Arous, Chokri Chelbi.

Le 30 avril, l’agence mondiale anti-dopage (AMA) avait annoncé des sanctions contre la Tunisie à cause de la non-conformité de l’Anad (Agence nationale anti-dopage). La non-conformité résultait de son incapacité à mettre pleinement en œuvre la version 2021 du Code mondial antidopage au sein de son système juridique. Parmi les sanctions infligées à la Tunisie « le drapeau tunisien ne flottera pas lors des championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, ainsi que lors d'autres événements organisés par des organisations responsables de grandes manifestations (y compris les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques) jusqu'à son rétablissement ».

R.B.H