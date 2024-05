Nizar Ayed : Borhen Bssais a été interrogé au sujet de ses passages médiatiques et de ses publications sur les réseaux sociaux

L’avocat de l’animateur radio, Borhen Bssais, Nizar Ayed a indiqué que son client, ainsi que Mourad Zeghidi avaient été interpellés le 11 mai 2024 par la brigade de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication en lien avec des épisodes d’émission télévisées et radios et des publications sur les réseaux sociaux.

Intervenant le 13 mai 2024 sur radio IFM, Nizar Ayed a affirmé que Borhen Bssais et Mourad Zeghidi sont poursuivis en vertu de l’article 24 du décret liberticide 54. Ils font face à des accusations d’utilisation des systèmes et réseaux d’information et de communication en vue de porter atteinte à autrui. « Le décret interdit l’utilisation des systèmes d’information dans le but de diffuser des informations et de fausses données dans le but de porter atteinte à autrui… On a désigné par "autrui" dans cette affaire le président de la République… Le ministère public a décidé, après leur audition durant l’aube du dimanche, de les détenir pour 48 heures », a-t-il dit.

Nizar Ayed a expliqué que la période de détention prenait fin aujourd’hui. Borhen Bssais et Mourad Zeghidi comparaîtront, aujourd’hui 11 mai 2024, devant le représentant du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis. La justice décidera soit de classer l’affaire, soit de transférer l’affaire à la chambre correctionnelle, soit l’ouverture d’une instruction. Il a indiqué que cette décision sera prise durant la matinée.

Nizar Ayed a affirmé que Mourad Zeghidi et Borhen Bssais n’étaient pas poursuivis dans le cadre de la même affaire. Il s’agit de deux enquêtes portant sur des passages médiatiques et des publications sur Facebook. L’avocat a considéré que le contenu visionné durant l’audition de son client ne comportait pas des déclarations et des éléments pouvant être qualifiés comme une atteinte à autrui.

Pour rappel, le parquet a décidé de placer Borhene Bssais et Mourad Zeghidi en détention provisoire de 48 heures. En début de soirée, Mourad Zeghidi avait été appréhendé à son domicile et conduit à la caserne d’El Gorjani. Borhene Bssais, lui, a été appréhendé sur la route alors qu’il rentrait de Hammamet avec sa famille.

S.G