Chokri Hamda : nous devrions recevoir la réponse de l’Agence antidopage dans un délai de quinze jours

Le porte-parole du ministère de la Jeunesse et des Sports, Chokri Hamda, est intervenu, jeudi 9 mai 2024, dans la matinale de IFM.

Il a indiqué, au micro de Borhen Bsaies, que le ministère attend toujours la réponse de l’Agence mondiale antidopage (AMA) concernant une éventuelle levée des sanctions annoncées le 1er mai contre la Tunisie.

« Quand le décret a été publié, nous leur avons adressé une correspondance dans ce sens. La commission de révision des sanctions a préparé son rapport et l’a transmis à la commission exécutive qui doit voter. Ce vote devrait se faire dans un délai maximum de quinze jours, c’est une procédure normale » a souligné le responsable.

Pour rappel, l’Agence mondiale antidopage a annoncé, dans un communiqué du mardi 30 avril 2024, des sanctions contre la Tunisie à cause de la non-conformité de l’Organisation nationale tunisienne antidopage (Anad). Parmi les sanctions infligées au pays, on retiendra que « le drapeau tunisien ne flottera pas lors des championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, ainsi que lors d'autres événements organisés par des organisations responsables de grandes manifestations (y compris les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques) jusqu'à son rétablissement ». En outre, la Tunisie devient inéligible pour accueillir toute manifestation accueillie ou organisée ou co-accueillie ou coorganisée par l'agence mondiale.

Le décret n°2024-235 du 2 mai 2024, modifiant et complétant le décret n°2024-187 du 5 avril 2024, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale antidopage (Anad), est paru, jeudi 2 mai 2024, dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

M.B.Z