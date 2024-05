Nejib Hachana : face à la migration clandestine, il est fondamental de coordonner les actions avec l’Algérie et la Libye

L’ancien ambassadeur, Nejib Hachana, était l’invité jeudi 9 mai 2024, de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM.

Il a souligné que le Pacte européen sur la migration et l'asile, voté par le Parlement européen le 10 avril dernier, vise entre autres, à détourner la voie des migrants clandestins vers d’autres pays afin d’éradiquer progressivement et définitivement le phénomène.

« L’Italie notamment mène des pourparlers avec des pays, hors Union européenne, qu’elle considère relativement sûrs et stables afin d’accueillir les migrants illégaux dans des centres de tri. Ces centres qu’on peut même qualifier de marchés d’esclaves servent à choisir qui est utile aux pays européens et qui ne l’est pas, un modèle abject. Le reste sera installé dans le pays qui a signé un accord moyennant des fonds. La Tunisie a refusé ce modèle (…) nous devons placer cette question au centre de nos priorités et la réunion qui a eu lieu avec les dirigeants algérien et libyen est fondamentale pour coordonner nos positions et nos actions car nos frontières sont communes et les flux nous parviennent de ci et de là et la Tunisie n’a pas les moyens d’affronter cela seule » a ajouté l’ancien ambassadeur.

M.B.Z