Sousse : un parent d’élève menace les membres du conseil de discipline du collège de Sahloul

La secrétaire générale du syndicat de base de l’enseignement secondaire, Haifa Sakly, est intervenue, mercredi 8 mai 2024, sur Jawhara FM.

Elle a indiqué, au micro de Zouheir El Jiss, que le parent d’un élève du collège de Sahloul, à Hammam Sousse, a fait irruption durant un conseil de discipline insultant et menaçant les membres du conseil.

« L’élève en question a été traduit devant le conseil pour avoir agressé une enseignante et durant le conseil son père a fait irruption dans la salle et a insulté les membres, le directeur et le surveillant général, vociférant que si la moindre mesure est prise contre son fils il allait faire appel à une famille influente pour intervenir. Son fils lui-même a tenté d’agresser les membres du conseil mais en a été empêché » a affirmé la responsable, mettant en garde contre la récurrence des actes de violence en milieu scolaire.

M.B.Z