Ahmed Soula : la quantité d'eau stockée dans les barrages couvre près de 180 jours de consommation

Imprimer

Le PDG de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede), Ahmed Soula a affirmé que des mesures spéciales en matière de distribution et de consommation d’eau potable seront appliquées en raison de la sécheresse, de la situation climatique et du faible taux de remplissage des barrages.

S’exprimant le 8 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Ahmed Soula a indiqué que la quantité stockée dans les barrages, à hauteur de 35% de la capacité de ses derniers, couvrait près de 180 jours de consommation. « Nous élaborons une stratégie chaque été… Nous avons prévu 37 interventions à hauteur de 49 millions de dinars… Ceci nous permettra d’exploiter les nappes phréatiques. Près de 55 puits seront installés… Nous sommes à 80% du programme… Il sera finalisé d’ici fin juin », a-t-il dit.

Ahmed Soula a expliqué que d’autres projets en cours portaient sur la connexion de certains puits à disposition des directions régionales de l’agriculture au réseau de la Sonede. Le PDG de la Sonede a précisé que les projets en cours comprenaient six stations de traitement des eaux stockées dans les barrages. Il y a, aussi, des stations de dessalement d’eau de mer telles que celle de Djerba qui sera agrandie et celle de Zarat qui fait l’objet, actuellement de test. Celle-ci sera opérationnelle prochainement et permettra de fournir trois gouvernorats en eau potable. Il s’agit de Médenine, Gabès et Tataouine.

« Il y a la station de dessalement d’eau de mer de Sfax… Elle est d’une capacité de 100.000 m3 par jour et peut être agrandie pour 100.000 m3 supplémentaires… Elle sera opérationnelle d’ici fin juin… Quant à la station de dessalement de l’eau de mer de Sousse, les travaux sont en cours… Elle sera opérationnelle d’ici novembre, soit la fin de 2024… Il y a une autre station en cours d’étude et pour laquelle nous cherchons un financement… Il s’agit de la station de Mahdia », a-t-il ajouté.

Ahmed Soula a affirmé que le système de rationnement de l’eau était toujours en vigueur conformément à la décision du ministère de l’Agriculture. Il a expliqué que la Sonede sera dans l’obligation de réinstaurer le système des coupures en cas de manque de ressources en eau. Il a indiqué que les bonnes pratiques et la gestion adéquate des ressources en eau permettront de limiter les coupures et le rationnement. Il a assuré que plusieurs projets de maintenance et d’amélioration de rendement étaient en cours d’exécution. Il a rappelé qu’une direction au sein de la Sonede était chargée de se pencher sur la question du rationnement.

Pour rappel, le ministère avait interdit, le 31 mars 2023, l’utilisation de l’eau potable, distribuée par la Sonede, pour l’agriculture, l’irrigation de zones vertes, pour le nettoyage des rues et des endroits publics et pour le lavage des véhicules. Le ministère avait, aussi, annoncé la mise en place d’un système de roulement conjoncturel pour l’approvisionnement en eau potable. Les agents de la Sonede, les agents assermentés, habilités relevant du ministère de l’Agriculture ainsi que tous les agents des forces de l’ordre avaient été chargés de veiller sur l’application des décisions.

Par ailleurs, tout contrevenant risque les sanctions mentionnées dans le Code des eaux notamment l’article 158 et l’article 44 du décret gouvernemental N°2017-157 du 19 Janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable.

Ainsi, pour un gaspillage de l’eau, la Sonede peut procéder d’office et sans préavis à la suspension de l’abonnement et l’arrêt de l’alimentation, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elle pourra engager à l’encontre des contrevenants (art. 44). Les contrevenants risquent aussi une amende de 60 dinars à 1.000 dinars et un emprisonnement de six jours à neuf mois ou de l'une des deux peines seulement (art.158).

S.G