Cherni : plusieurs détenus seraient morts à cause de conditions sanitaires effroyables dans les prisons !

Il faut œuvrer pour que la politique sanitaire à l'intérieur des prisons tunisiennes soit conforme aux normes internationales. C’est ce qui ressort de la conférence de presse tenue, mardi 7 mai 2024, par l'Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT), pour présenter son rapport sur le droit à la santé en prison.

Le secrétaire général de l'Organisation, Mondher Cherni, a indiqué que la situation dans la prison de La Mornaguia est « la meilleure » alors que les autres prisons souffrent de problèmes d’évacuation des eaux usées et sanitaires : les installations nécessitent d’être changées, à l’instar de celles de la prison du Kef.

Et de noter que l’organisation a reçu des plaintes des familles de détenus, qui estiment que leurs enfants ont été infectés de graves maladies, notamment bactériennes ou sont décédés en raison de la détérioration de leur état de santé en prison et du fait qu'ils n'aient pas reçu les soins médicaux nécessaires, en se référant aux récits des familles.

D’ailleurs, M. Cherni a affirmé, dans ce cadre, que le Tribunal administratif a émis un jugement en première instance, le 29 décembre 2023, d’indemnisation à une famille tunisienne dont le fils est décédé en prison, soulignant que les avocats avaient fondé leur argumentaire sur le droit tunisien et la Convention contre la torture, que la Tunisie a ratifiée. Et de considérer cet état de fait comme une étape importante pour améliorer les conditions dans les prisons.

Mondher Cherni a profité de l’occasion pour rappeler que l’OCTT n’a toujours pas le droit de visiter les prisons malgré les multiples courriers qu’elle a adressés au ministère de la Justice à cet effet. Et d’insister que la nécessité que la question des soins de santé dans les prisons doit retenir l'attention du ministère de la Justice et du gouvernement dans son ensemble, étant donné que la santé est l'un des droits de l'Homme les plus importants élémentaires et qui est stipulé dans la Constitution tunisienne et les conventions internationales.

Le responsable a appelé à fournir plus de personnel médical aux prisons, en particulier les grands établissements pénitentiaires qui sont surpeuplés. Outre, l’importance de prêter attention à la santé mentale et psychologique des prisonniers, soulignant que de nombreux d’entre eux prennent des anxiolytiques.

Autre chose importante, l’organisation recommande que la tutelle du personnel médical au sein des établissements pénitentiaires soit transférée du ministère de la Justice au ministère de la Santé, pour garantir le principe d’indépendance. Il a aussi appelé à respecter le principe de secret médical et à éviter les consultations de groupe et à réduire la surpopulation dans les salles de prison, pour éviter la propagation des maladies infectieuses, et soutenir les campagnes de sensibilisation liées à l'hygiène et à la protection de la santé des détenus.

Elle a aussi appelé à la préparation d’un plan d'urgence sanitaire pour les prisons pour faire face aux crises sanitaires urgentes telles que les épidémies et les virus.

I.N.