Sfax - Renfort sécuritaire à Jebeniana et El Amra pour déloger les migrants subsahariens

Un dispositif sécuritaire exceptionnel a été mobilisé, mardi 23 avril 2024, à El Amra et Jebeniana dans le gouvernorat de Sfax.

Wassim Bey, membre du conseil local, est intervenu sur IFM et lancé un appel aux autorités alertant sur la présence d’un cimetière improvisé par des migrants subsahariens sur des terres privées à Jebeniana.

“ Les citoyens vivent dans la terreur et les tensions. Ils se plaignent de comportements étranges et attendent une intervention sérieuse pour les déloger (...) les gens ont peur, on vit un terrorisme d’un autre genre et j’appelle le président à intervenir immédiatement pour expulser les migrants, c’est l’unique solution” a-t-il souligné.

M.B.Z