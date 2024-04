Kairouan : un élève du collège tente de poignarder un enseignant

Le secrétaire général du syndicat de Kairouan, Hassouna Chemkhi, est intervenu, jeudi 18 avril 2024, dans l'émission Politica sur Jawhara FM.

Il a affirmé, au micro de Zouheir El Jiss, qu’un enseignant a été agressé par un élève dans le collège de la région.

« L’enseignant écrivait sur le tableau et avait le dos tourné quand un élève de la neuvième année a sorti un grand couteau et a tenté de le poignarder. Heureusement que d’autres élèves se sont interposés, le couteau a fini par toucher l’épaule de l’enseignant et lui a infligé des égratignures. Nous ne savons pas ce qui a poussé l’élève à vouloir commettre cet acte » a expliqué Hassouna Chemkhi.

Il a enfin souligné que l’élève a été arrêté et conduit au poste de police.

M.B.Z