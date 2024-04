Un citoyen poursuivi pour avoir partagé une caricature sur Facebook

L’avocat Mohamed Ali Bouchiba a indiqué, jeudi 18 avril 2024, lors de son intervention sur les ondes de Diwan Fm, que son client, chef de service dans un établissement public, a été pousuivi en justice pour avoir partagé une caricature sur Facebook.

L’avocat précise qu’il s’agit d’une caricature d’un roi d’un pays arabe illustrant la désolidarisation des pays arabes de la cause palestinienne. « Mon client a été notifié par sa direction de sa suspension du travail à cause d’une information judiciaire le visant. Par la suite, il a été conduit à El Gorjani pour interrogatoire et il a été placé en détention durant deux jours », a-t-il affirmé.

Me. Bouchiba a assuré : « Mon client n’est pas actif dans la société civile et n’est pas blogueur. Il n’a pas d’appartenance politique. Toutefois, le ministère public s’est saisi spontanément de l’affaire », précise-t-il.

S.H