Hichem Ajbouni : une famille de quatre personnes a besoin d’un revenu mensuel d’au moins 2.500 dinars

L’ancien député et dirigeant d’Attayar, Hichem Ajbouni a indiqué que la Tunisie était l’un des rares pays dans le monde à ne pas avoir retrouvé son rythme de productivité pré-Coronavirus. Il a rappelé que les taux de croissance enregistrés durant le troisième et le quatrième trimestre de 2023 étaient négatifs. Il a, aussi, délcaré que l'alignement derrière Mondher Zenaidi comme candidat à la présidentielle était synonyme de l'échec de l'intégralité de la classe politique.

Invité le 17 avril 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Hichem Ajbouni a affirmé que l’absence de croissance de richesse signifiait un appauvrissement des Tunisiens. Il a évoqué le recul du PIB/habitant enregistré durant la période 2011-2019. D’après lui, chaque point de croissance permet de créer 15.000 emplois si le taux de croissance dépasse la barre des 4%. Hichem Ajbouni a évoqué comme cause du ralentissement de l’économie tunisienne la hausse des prix de certains produits et du coût de la production ainsi que la forte pression fiscale.

Hichem Ajbouni a considéré qu’on a perdu du temps en organisant des élections et un référendum. Il a insisté sur le faible taux de participation enregistré lors des élections législatives et des élections locales. L’ancien élu a indiqué que le taux d’inflation ne reflétait pas la réalité. Il a expliqué que les 7,5% annoncés par l’Institut National de la Statistique (INS) étaient une moyenne et que l’inflation enregistrée au niveau des produits alimentaires était de 12%. Le limogeage du directeur général de l’INS n’y changera rien, d’après lui. Il a considéré qu’une famille de quatre personnes avait besoin d’un revenu mensuel d’au moins 2.500 dinars.

Pour ce qui est de l’élection présidentielle prévue d’ici fin de l’année 2024, Hichem Ajbouni a indiqué qu’Attayar n’a pas désigné de candidat. Il a pointé du doigt le flou entourant la date de cet événement. Il a affirmé que Kaïs Saïed n’était pas légitime car il avait été élu en vertu de la constitution de 2014 et qu’il devait prêter de nouveau serment en vertu de la nouvelle constitution.

« En cas d’incapacité pour décès ou maladie, qui assurera l’intérim ? Le président de la cour constitutionnelle qui n’existe pas ! C’est une situation de chaos… Il reproche à la décennie noire l’absence de cette cour… Pourquoi ne l’a-t-il pas créée ? Il gouverne par le biais des décrets et à lui seul… Il est plus facile de la créer actuellement… Il suffit de nommer les membres de la cour constitutionnelle avec leurs qualités… Il ne veut pas procéder à cela afin de continuer à gouverner seul », a-t-il ajouté.

Hichem Ajbouni a assuré que Kaïs Saïed était responsable de la situation du pays. Il a rappelé que ce dernier avait nommé quatre chefs du gouvernement. L’ancien élu a indiqué que Kaïs Saïed n’a participé à aucune élection législative et s’est présenté à la présidentielle, mais reprochait le même comportement à d'autres personnes. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de parler de candidat alors que des opposants politiques sont détenus depuis quatorze mois. Il a conclu que le climat actuel ne permettait pas de parler d’élection.

« Je ne suis pas concerné par cette élection… Les institutions du parti ne se sont pas encore penchées sur la question… Des élections, mais dans quel climat ? Dans le cadre d’une instance (Instance supérieure indépendante pour les élections) nommée… L’instance a porté plainte contre des opposants de Kaïs Saïed en vertu du décret 54… Il faut annuler ce décret… Je tiens à exprimer ma solidarité avec tous les journalistes et toutes les plumes libres… Mohamed Boughalleb est poursuivi en vertu du décret 54 et comparaît aujourd’hui devant la justice », a-t-il déclaré.

Hichem Ajbouni a rappelé qu’une cinquantaine de magistrats n’ont pas retrouvé leur fonction malgré l’obtention d’une décision judiciaire dans ce sens de la part du tribunal administratif. Il a assuré que plusieurs autres révocations étaient en cours au niveau du corps des magistrats. Il a affirmé que le chef de l’État n’avait pas à se prononcer au sujet des enquêtes judiciaires et des procédures. Il a indiqué ne plus avoir confiance en la justice tunisienne.

Hichem Ajbouni a insisté sur la réforme du système éducatif et universitaire afin de répondre aux besoins du marché. Il a expliqué qu’on cherchait à appauvrir les riches au lieu d’enrichir les pauvres. « Parlons de l’hôpital de Métlaoui (gouvernorat de Gafsa) que Kaïs Saïed affirme avoir visité à la date du 24 juillet 2021. Son état aurait poussé ce dernier à annoncer les mesures du 25-Juillet. Qu’en est-il de sa situation actuelle ? S’est-elle améliorée ? Il ne fait que scander des slogans populistes dépourvus de fond… Rien n'a changé entre l'avant et l'après 25-Juillet... Kaïs Saïed insulte l'administration puis désigne des ministres appartenant à celle-ci », a-t-il ajouté.

Quant à l’opposition, Hichem Ajbouni a considéré que l’existence de celle-ci nécessitait un seuil minimum de droits et de libertés. Il a expliqué qu’il pourrait faire l’objet d’une plainte en vertu du décret 54 à n’importe quel moment. Il a, aussi, affirmé qu'Attayar était entré en contact avec Ayachi Hammami afin de débattre autour de l'initiative proposée par ce dernier.

S.G