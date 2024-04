La prière pour Brahim Chaïbi fait le tour de la toile

Une vidéo illustrant la prière d’un cheikh, lors d’une rencontre présidée par le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi, a circulé sur les réseaux mardi 16 avril 2024, suscitant les moqueries de la toile.

« Nous te demandons mon Dieu la sécurité et la sûreté à toute l’assistance et de réaliser nos vœux. Nous te demandons aussi d’offrir à ton humble fidèle et soumis à ton autorité, Brahim Chaïbi, le succès et d’atteindre ses objectifs, de lui inspirer la sagesse et la droiture, de prendre sa main vers le chemin de la justice et la piété, de lui accorder le succès pour faire les bonnes actions que tu aimes et qui te satisfont, de lui accorder le succès pour servir le peuple et le pays et de le corriger à travers lui », a-t-il prié en faveur du ministre.

Des mots qui ont fait le tour des réseaux et provoqué les moqueries des Tunisiens. Plusieurs ont estimé qu’elles étaient déplacées et visaient à se rapprocher du ministre. Certains ont estimé qu’il s’agit d’un retour aux pratiques de l’ancien régime, les responsables s’attirant les faveurs avec ce genre de pratiques.

I.N.