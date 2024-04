Mostafa Abdelkebir : une force libyenne conjointe a été déployée à Ras Jedir

Imprimer

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir, a indiqué que le ministre libyen de l’Intérieur, Imed Trabelsi, avait décidé de déployer des forces sécuritaires au niveau du passage frontalier de Ras Jedir ce qui a provoqué de la colère et des tensions avec les milices présentes sur place.

S’exprimant le 4 avril 2024 durant « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Mostafa Abdelkebir a précisé que les autorités tunisiennes n’avaient pas pris de mesures exceptionnelles quant à la gestion du passage frontalier de Ras Jedir. Il a été fermé, uniquement, du côté libyen. Il a expliqué qu’une force conjointe a été déployée au niveau du passage frontalier. Elle a pour rôle d’observer et de dresser un rapport sur la situation.

Mostafa Abdelkebir a indiqué que certains changements pourraient être introduits, notamment au sujet de la somme d’argent que chaque voyageur est autorisé à transporter. « L’activité reprendra son cours normal durant les prochains jours… Selon les chiffres, le passage de Ras Jedir injecte chaque année près de 90 millions de dinars… Les échanges commerciaux représentent 4.000 millions de dinars… Aucun pôle commercial ne peut concurrencer ces chiffres », a-t-il dit.

Mostafa Abdelkebir a rappelé qu’entre 7.000 et 10.000 individus passaient quotidiennement par le passage frontalier de Ras Jedir. Chaque jour, plus de 5.000 véhicules dont plus de 300 camions lourds passent par ce point. Il s’agit d’une source de revenu pour des centaines de milliers de personnes. « Il s’agit de l’une des artères et des bases de l’économie tunisienne… Ce qui se passe au niveau frontalier est un conflit libyen. La solution ne peut émaner que du côté libyen », a-t-il ajouté.

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme a rappelé que le passage frontalier a été fermé depuis le 19 mars 2024. Il a mis l’accent sur l’impact de cette décision, notamment sur le plan économique. Il a indiqué que l’État tunisien était appelé à renforcer la collaboration et la coordination au sujet de la situation. Il a insisté sur l’importance de mettre en place des solutions durables afin de préserver les activités économiques au niveau du passage frontalier.

S.G