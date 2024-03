Tunisie : révision à la hausse de la tarification des hôtels

Une révision à la hausse de la tarification des hôtels a été décidée. Elle concernera uniquement le marché extérieur. C’est ce qu’a indiqué, lundi 18 mars 2024, le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyage (Ftav), Sami Ben Saidane.

« La révision de la tarification ne concerne pas le marché intérieur, mais elle concernera le marché extérieur, et débutera à partir de la prochaine saison estivale », a-t-il indiqué au micro de Jihene Miled dans une intervention téléphonique dans l'émission Romdhan Ennes, sur Mosaïque Fm.

Le coût du touriste étranger est devenu de plus en plus élevé, surtout avec les efforts déployés pour améliorer les produits et services touristiques, évoquant ceux du ministère du Tourisme avec la multiplication des inspections et le reclassement des établissements hôteliers.

Interrogé sur la différence de prix flagrante entre les prix pratiqués pour les étrangers et ceux pratiqués pour les Tunisiens, M. Ben Saidane a indiqué que cela est dû à plusieurs facteurs notamment, le fait que les tours opérateurs achètent les chambres qu’elles soient vides ou remplies, sur l’année et en avance. En outre, il a noté qu’en application de la politique du pays encourageant le tourisme, Tunisair propose aux tours opérateurs des prix préférentiels en termes de transport aérien. Il a rappelé, dans ce cadre, que le tourisme permet de drainer des recettes en devises pour le pays.

Et de spécifier que le fait que les Tunisiens achètent tard et à la carte, contribue à augmenter les prix de leurs séjours en hôtel.

I.N.