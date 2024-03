Chaibi : toute personne qui a l’intention de se présenter à la présidentielle 2024 sera éliminée !

Le conseiller du président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et membre du Front de salut national, Riadh Chaibi, pense que tout candidat à la présidentielle 2024 sera éliminé. C’est ce qu’il a affirmé, mercredi 6 mars 2024, au micro de Borhen Bsaïes dans une intervention dans "l’Émission impossible" sur IFM.

Le politicien a évoqué, dans ce cadre, les messages négatifs qui parviennent continuellement du pouvoir établi et qui renforce l’approche selon laquelle, on ne peut traiter avec lui et qu’il n’y aura pas de possibilité de participer à la prochaine élection présidentielle.

Et de marteler que « toute personne qui manifeste son intérêt pour prendre part à cette élection, juste en exprimant des intentions et non pas une candidature officielle, sera immédiatement mise à l’écart et éliminée via des mandats d'amener internationaux, l’engagement de poursuites judiciaires ainsi que des arrestations. Il est clair que le pouvoir en place veut s’engager dans cette élection avec un candidat unique, le sien ».

I.N.