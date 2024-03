La Conect renforce ses rangs en intégrant quatre femmes à son bureau exécutif

Le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), Aslan Berjeb a annoncé que quatre femmes leaders du monde de l’entreprenariat ont rejoint le bureau exécutif de l’organisation patronale.

Dans une publication Facebook du 5 mars 2024, Aslan Berjeb a indiqué qu’il s’agissait de :

- Chirine El Aich, CEO Manpower Group Tunisie

- Mouna Ben Halima, CEO Hotel La Badira

- Olfa Kilani, CEO Kyto-Prod

- Sélima Zaouali, CEO Aseptika Lab

« Conformément aux statuts de notre organisation, nous annonçons, avec beaucoup de fierté, l’arrivée de quatre figures emblématiques au sein de notre Bureau Exécutif National : Chirine El Aich, Mouna Allani Ben Halima, Olfa Kilani et Sélima Zaouali. Ces dames, leaders reconnues et respectées dans leur domaine, incarnent l’excellence et la détermination », a écrit le président de la Conect.

S.G