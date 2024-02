Abdellatif Mekki : le candidat à la présidence de la République doit être une personnalité politique !

Le secrétaire général du parti « Âmal w Injaz » (travail et réalisation, ndlr), Abdellatif Mekki, a souligné, jeudi 22 février 2024, dans la matinale de IFM, que les partis politiques sont la garantie de la « sûreté nationale » d’un pays.

« Les Tunisiens ont rejeté certains partis, ils ont aussi exécré les pratiques de certains partis (...) en tant que leaders politiques, nous devons écouter l’opinion publique mais aussi être francs avec elle quitte à perdre des points dans les élections. Il n’y a pas de vie politique sans partis ! », a-t-il poursuivi.

Au micro de Borhen Bsaies, Abdellatif Mekki, a estimé que le candidat aux prochaines élections doit être issu de la famille politique et capable de diriger le pays. « Le prochain président de la République doit être une personnalité politique connue », a-t-il ajouté.

« L’opinion publique est intelligente, une personnalité politique peut être indépendante mais avoir l’étoffe et les caractéristiques nécessaires à un président de la République (...) Boycotter les élections présidentielles est une erreurs stratégique. Le Front de salut commence à envisager sa participation. Le vrai défi concerne Kaïs Saïed qui a refusé le dialogue à deux reprises et aujourd’hui, les élections constituent une troisième chance pour donner au peuple la possibilité d’un arbitrage réel et donc la possibilité d’une sortie de la crise », a conclu Abdellatif Mekki.

M.B.Z