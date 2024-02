Fuite de gaz toxiques au lycée Bardo et arrêt des cours : aucun signe des autorités

Une fuite de gaz toxiques dans un laboratoire de physique-chimie au lycée Bardo, à Khaznadar, survenu dimanche a provoqué l’arrêt des cours depuis lundi. Plusieurs cas d’asphyxie parmi les élèves et le corps enseignant ont été signalés, mais les autorités n’ont toujours pas bougé le petit doigt pour délocaliser les contenants des matières toxiques à l’origine de l’incident.

Dans une intervention téléphonique mardi 20 février 2024 dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, un enseignant de physique à l’établissement concerné a affirmé, au micro de Jihen Miled, qu’une réaction chimique entre plusieurs matières avait provoqué des émissions de gaz toxiques qui se poursuivent encore.

Il a affirmé que le lycée avait contacté à plusieurs reprises les autorités en charge exigeant la récupération des contenants notant que les enseignants et les préparatrices du laboratoire ignorent le contenu de certains récipients datant de plus de vingt ans.

Il a assuré, dans ce même contexte, l’existence de matières radioactives et cancérigènes dans le laboratoire et que les autorités avaient mis à la disposition de l’établissement un meuble pour y enfermer les contenants mais celui-ci s’est effrité du fait de la réaction entre certaines matières toxiques. Il a appelé les autorités à intervenir dans l’immédiat afin de lever les contenants et assainir les lieux de par le danger que cela représente pour les enseignants, les élèves et la agents administratifs.

N.J