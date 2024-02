Mziou : nous avons été mandatés par des victimes palestiniennes

Le président de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), Hatem Mziou, s’est rendu à la Haye, aux Pays-Bas afin de saisir la Cour pénale internationale (CPI). L’ordre compte intenter un procès à l’encontre de représentants d'Israël pour crimes de guerre.

S’exprimant à ce sujet durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawahara Fm, Hatem Mziou a précisé que le procès ciblera des personnes et non l’entité sioniste en tant que pays. Il a expliqué qu’une équipe juridique avait été chargée, il y a de cela deux mois, de préparer le dossier. Le président de l’Onat a affirmé que la requête ciblera l’intégralité du gouvernement sioniste, à savoir le Premier ministre, Benyamin Netanyahu et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ainsi que d’autres membres de l’exécutif tels que le chef du Mossad, David Barnea et le chef d'État-Major, Herzi Halevi.

« Il s’agit des membres de ce qu’ils ont nommé conseil de Défense. Mais, nous préférons l'appeler conseil de guerre… On assiste encore à un génocide de la part des sionistes à l’encontre des Gazaouis… On continue à assassiner des enfants, des femmes et des personnes âgées… On leur interdit l’accès à la nourriture, aux médicaments, à l’eau, à l’électricité et aux produits essentiels… On assiste à une déportation… Certaines déclarations évoquent des souhaits de recourir à une bombe nucléaire visant Gaza », a-t-il dit.

Hatem Mziou a considéré que les déclarations de certains représentants du gouvernement sioniste pouvaient être qualifiées en tant que crimes de guerre. Il a, aussi, indiqué que la préparation du dossier de l’affaire avait eu lieu en collaboration avec des représentants d’autres instances. Le président de l’Onat a indiqué que le dossier comportait plusieurs accusations. Elles seront déposées auprès du procureur de la Cour pénale internationale.

« Plus on déposera de plaintes, plus il y aura d’impact et de pression… Notre plainte n’est pas seulement une manœuvre visant à attirer l’attention sur des faits… Nous avons été mandatés par des victimes… Rappelez-vous, les victimes de la guerre reçues par le président de la République, Kaïs Saïed… Nous en avons profité afin de les représenter auprès de la Cour pénale internationale… Les pays ayant ratifié le statut de Rome sont dans l’obligation d’appliquer les décisions de cette institution », a-t-il ajouté.

Hatem Mziou a indiqué que plus de cent pays ont ratifié le statut de Rome. Il a estimé qu’une condamnation était importante même pour la symbolique de la chose. Il a, aussi, exprimé son attachement à la cause palestinienne.

Pour rappel, le Hamas a lancé, le 7 octobre 2023, une attaque surprise contre Israël, baptisée « Déluge d'Al-Aqsa ». Le Hamas a mené une opération ayant abouti à des prises d'otages parmi les forces sionistes et les colons. En guise de réaction, Israël mène depuis plus de quatre mois une guerre contre les habitants de Gaza faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés.

