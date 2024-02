Les raisons de la hausse du coût du pèlerinage à La Mecque

Imprimer

Le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyage (Ftav), Sami Ben Saidane, a tenté d’expliquer les raisons de la hausse du coût du grand pèlerinage de La Mecque (Hajj), qui coûtera 19.970 dinars en 2024 (correspondant à l’année 1445 Hégire, ndlr) contre 19.400 dinars en 2023, en hausse de 2,93%.

Ce prix inclut les frais d’hébergement et de services soit 16.400 dinars (+2,5% par rapport à un an auparavant) et le billet d’avion à 3.570 dinars (+5% par rapport à un an auparavant).

M. Ben Saidane a ainsi indiqué, mercredi 14 février 2024, dans une intervention téléphonique dans l'émission Sbeh Ennes sur Mosaïque Fm au micro de Jihene Miled, que cette hausse est due à l’inflation et le glissement du dinar, côté tunisien, mais aussi au changement en termes de prix et de taxation du côté de l’Arabie saoudite. Et de rappeler qu’en 2020, le royaume avait triplé son taux de TVA – lequel est passé de 5 à 15% – pour faire face à la baisse historique du prix du pétrole enregistrée durant la pandémie de Covid-19, ce qui avait engendré une hausse du coût de plus de 3.000 dinars, dans le coût du pèlerinage à cette époque.

Autre chose importante, le responsable pense que les monopoles engendrent la cherté, c’est pour cela qu’il a appelé à la libération au moins d’une partie de cette activité, et en préservant le contrôle de l’État, ce qui permettra la mise ne place d’une concurrence entre les acteurs privés pour avoir les prix les plus bas. L’objectif étant de fournir de multiples produits aux Tunisiens avec différents prix qui dépendent de l’éloignement des lieux saints mais aussi des services fournis en termes de transport, d’hébergement et de nourriture, ce qui répondra aux besoins des Tunisiens mais aussi à leur budget souvent serré.

Et de soutenir que l’État seul ne peut pas gérer autant de pèlerins et qu’en déléguant une partie, cela va alléger le poids sur ses services mais aussi va permettre de trouver des meilleures tarifications, car les agences de voyage vont s’y prendre tôt pour négocier avec les acteurs saoudiens, ce qui permettra de baisser les coûts. En outre, cela permettra de fournir des services plus élaborés pour ceux qui le désirent et qui ont la capacité financière.

Notons que le quota de pèlerins Tunisiens pour 2024 accordé par l’Arabie saoudite est de 10.982.

I.N.