Islem Hamza : les raisons de la libération de Chaima Issa nous sont encore inconnues

Imprimer

L’avocate et membre du comité de défense des accusés de complot contre la sûreté de l’État, Islem Hamza a indiqué que la libération de Chaima Issa a eu lieu pour des raisons encore inconnues par les avocats. Pour ce qui est de Lazhar Akremi, sa libération est liée à une question de procédure. « Le mandat de dépôt a été annulé pour vice de forme », a-t-elle dit.

S’exprimant le 12 février 2024 durant « Fi 90 Dkika » de Khouloud Mabrouk sur IFM, Islem Hamza a affirmé que les accusés faisaient tous face aux mêmes chefs d’accusation malgré avoir été interrogés sur différents sujets lors de leurs premières auditions en février 2023. Elle a, aussi, expliqué que le comité de défense a adressé un courrier demandant l’audition des diplomates supposés être les complices dans l’affaire de complot. Dans le même cadre, les avocats ont demandé à avoir un compte-rendu des échanges ayant eu lieu durant les supposées rencontres.

« Abdelhamid Jelassi, par exemple, n’a jamais fait partie du groupe. Il ne les a jamais rencontrés ni eux ni des diplomates… Nous n’avons pas pu défendre nos clients, car nous ne savons pas pour quels faits ils sont poursuivis… La justice n’est plus indépendante… Nous avons essayé d’exposer publiquement les dépassements… On nous a alors interdit le traitement médiatique de l’affaire », a-t-elle déploré.

Pour rappel, la liste des accusés inclut Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi et Abdelhamid Jelassi. Ils ont été emprisonnés à la suite des mandats de dépôt émis le 25 février 2023. Cette liste comprend, également, Lazhar Akremi et Chayma Issa. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de la même affaire puis laissés en liberté à la date du 13 juillet 2023. À la date du 12 février 2024 et après près d’un an d’emprisonnement jugé injustifié, les détenus ont entamé une grève de la faim ouverte.

S.G