Mahdi Fakhfakh : le retard des travaux du stade d'El Menzah est la faute de l'administration

Le président de la Chambre nationale des entreprises de bâtiment et travaux publics relevant de l’Utica, Mahdi Fakhfakh a déclaré que le retard dans la rénovation du stade d’El Menzah était lié au manque d’encadrement de la part de l’administration tunisienne.

S’exprimant le 12 février 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawahra Fm, Mahdi Fakhfakh a indiqué que la rénovation du stade d’El Menzah était assez compliquée. Il a, également, évoqué une question d’ego de la part de certains intervenants.

« Il y a eu plusieurs complications et désaccords… Les parties prenantes ne se sont pas mises d’accord… Nous avons tenu une réunion, il y a de cela quatre mois et nous avons essayé de trouver un accord… Nous aurions pu faire appel à des ingénieurs tunisiens… Nous avons des bureaux d’études qui peuvent appuyer l’architecte, l’ingénieur consultant et le constructeur qui avance sans vision claire… Le constructeur a respecté ses engagements », a-t-il déclaré.

Pour ce qui est des travaux de rénovation du stade de Sousse, Mahdi Fakhfakh a expliqué que ce chantier a eu lieu sans procéder à une étude approfondie. Plusieurs parties prenantes ont imposé leurs choix et leurs préférences. Quant aux travaux liés aux autoroutes, Mahdi Fakhfakh a indiqué que la réalisation de ces derniers durant la nuit impliquait une hausse des prix et de la rémunération des ouvriers.

Par ailleurs, Mahdi Fakhfakh a expliqué que plusieurs partenariats ont été conclus dans le cadre de réalisation de travaux publics afin d’assurer un certain degré d’efficacité et de rapidité. Il a, aussi, affirmé que les entreprises de bâtiment et travaux publics étaient victimes des retards de paiement de la part de l’État. Il a appelé à la révision des procédures et à retirer le recours au critère du « moins-disant ». Il a indiqué que plusieurs entreprises ont été chargées de réaliser des projets suite en trafiquant les dossiers.

Pour rappel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a indiqué, hier, mercredi 7 février 2024, lors de la plénière de l’ARP, que la Tunisie envisage de solliciter la Chine pour achever les travaux du complexe sportif d’El Menzah. Avant cela, le président de la République, Kaïs Saïed s'était rendu sur les lieux, le 16 novembre 2023, et a critiqué les retards des travaux.

S.G