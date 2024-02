Ahmed Souab : l'Isie n'aurait pas dû organiser des élections dans les circonscriptions à candidat unique

L’ancien juge et avocat, Ahmed Souab a considéré que le processus du 25-Juillet reposait uniquement sur la personne du président de la République, Kaïs Saïed. « L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) n’aurait pas dû organiser d’élections là où il n’y avait qu’un seul candidat », a-t-il dit.

S’exprimant le 5 février 2024 dans l'émission « Houna Tounes » de Moez Ben Gharbia sur Diwan Fm, Ahmed Souab a estimé, d’un ton ironique, qu’en concordance avec les principes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l’Isie aurait dû directement annoncer la victoire des candidats uniques et sans adversaires dans leurs circonscriptions respectives. « Il n’y a pas de sens à la tenue d’élections de proximité dans les grandes villes… Dans les quartiers, on ne se connaît pas… Une autre raison existe… Pourquoi aller voter ? », a-t-il ajouté.

Ahmed Souab a estimé que les élus locaux n’avaient pas de prérogatives. Il a évoqué l’absence d’un statut des membres des conseils locaux. Il a appelé à la mise en place d’une compensation pour ces derniers puisqu’ils seront amenés à s’absenter parfois du travail. Il a, également, déploré le retard de promulgation de la loi portant organisation de la relation entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts.









« L’Isie n’a pas pour vocation de garantir les élections… Lorsque Kaïs Saïed a enfreint le silence électoral lors du premier tour des législatives, l’Isie a t-elle réagi ? L’a-t-elle sanctionné ? Il est tout à fait normal qu'aucune infraction n'ait été constatée… Il n’y a pas de débats d’idées… Il s’agit de la même équipe… La rivalité est personnelle… Le processus du 25-Juillet n’a pas réussi à restaurer la relation de confiance », a-t-il poursuivi.





Revenant sur l’accident ayant conduit au décès d’une ouvrière agricole à la suite du dérapage d’un camion à Sidi Bouzid, Ahmed Souab a critiqué l’absence d’un texte matérialisant les promesses du président de la République. Il a rappelé que ce dernier monopolisait le pouvoir et a estimé qu’il aurait pu se pencher sur la situation après avoir rendu visite aux ouvrières agricoles en août 2020. D’un autre côté, Ahmed Souab a baptisé la Télévision nationale de « Télévision du 25-Juillet » et a assimilé le climat du pays à celui ayant précédé la révolution du 14 janvier 2011.





Pour ce qui est de la condamnation du mouvement Ennahdha pour financement étranger, Ahmed Souab a indiqué ne pouvoir croire les déclarations des dirigeants du parti qu’en cas de poursuites judiciaires par ces derniers contre les individus impliqués à l’étranger. Les dirigeants d’Ennahdha auraient dû poursuivre les personnes à l’étranger pour usurpation d’identité afin de prouver l’absence de lien entre ces derniers.

Quant aux infractions électorales, les seuls pouvant être sanctionnés sont les élus, a estimé Ahmed Souab. La constitution de 2022, d’après lui, permet au chef de l’État de jouir d’une immunité complète. Il serait, aussi, impossible d’appliquer la peine de prison à Nabil Karoui. La même constitution appelle à appliquer le texte le plus favorable à l’inculpé. Ainsi, ce dernier devrait faire l’objet d’une peine pécuniaire et administrative et non d’une sanction pénale.

Ahmed Souab a, aussi, considéré que la dissolution du mouvement Ennahdha ne conduira pas à la disparition de l’islam politique. Il s’agit d’une pensée et d’une idéologie qui sera toujours présente.





