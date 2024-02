Sommet Italie-Afrique : ce que veut Giorgia Meloni, selon Nejib Hachana

L’ancien diplomate, Nejib Hachana, a commenté, mercredi 31 janvier 2024, le sommet Italie-Afrique organisé lundi à Rome et auquel a participé le président de la République, Kaïs Saïed.

Invité de Hatem Ben Amara dans la matinale de Jawhara FM, il a avancé que la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, voudrait en premier, à travers ce sommet, repositionner fortement son pays en Afrique. Il a rappelé, dans ce sens, la compétition entre Giorgia Meloni et le président français Emmanuel Macron, et par extension l’Italie et la France, surtout après la régression de l’influence française dans l’Afrique subsaharienne.

« Elle veut renouveler le projet (Mattei) sous d’autres bannières, notamment le financement de plusieurs projets dans plusieurs domaines stratégiques : la formation, l’éducation, l’eau, l’énergie… », a-t-il avancé. Selon ses dires, l’Italie veut impliquer davantage la communauté africaine dans le traitement de la question de la migration irrégulière en plus de l’approche bilatérale qui atteint ses limites et, en plus, démontrer à l’Europe qu’elle est le hub énergétique du continent. « Elle veut également montrer que la Droite œuvre à trouver une solution à la migration irrégulière », a-t-il affirmé.

Interpellé sur la participation tunisienne à ce sommet Italie-Afrique, Nejib Hachana a qualifié de positive la présence de la Tunisie à Rome de par la participation des organisations et institutions financières internationales. Selon ses dires, le président de la République avait pu démontrer qu’il avait toujours la même position par rapport à la cause palestinienne et son rejet de toute stratégie de développement inéquitable entre partenaires.

Kaïs Saïed a pris part à ce sommet qui a réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement de pays africains et de l'Union africaine, ainsi que des représentants de l'Union européenne, les principales organisations et institutions financières internationales.

Le sommet a été l'occasion, pour l’Italie, de présenter son Plan Mattei qui s’articule autour d’une « approche globale et non prédatrice, visant à apporter des réponses aux besoins du continent africain, en reconnaissant la centralité du partage du développement socio-économique durable et des responsabilités en matière de stabilité et de sécurité comme fondements à des relations durables et mutuellement bénéfiques entre l'Afrique et l'Europe ».

La présidente du Conseil italien a estimé que le sommet était un succès. Dans son discours de clôture, rapporté par l’agence de presse italienne, Ansa, elle a affirmé : « Le sommet a atteint son objectif : être un moment de partage, de dialogue et d'échange de points de vue entre l'Italie et les nations africaines. Et grâce à votre présence qualifiée et nombreuse, qui témoigne de votre intérêt pour la position italienne, nous pouvons dire qu'il a été un succès. Nous le devons avant tout à vous, à vos contributions et à votre participation ».

N.J