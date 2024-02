Lait concentré impropre à la consommation : le doyen des vétérinaires dénonce des contre-vérités

Imprimer

Le doyen des médecins vétérinaires, Ahmad Rajab, est revenu à nouveau, mardi 30 janvier 2024, sur l’affaire du lait concentré impropre à la consommation dénonçant plusieurs contre-vérités.

Hier, le directeur de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), Mohamed Rabhi, a annoncé que le produit, importé de Malaisie, avait été retiré, provisoirement, des commerces jusqu’à vérification de ses composants. Cette décision intervient après que le doyen des médecins vétérinaires a alerté sur la présence sur le marché tunisien de certains produits importés pouvant causer la stérilité et d’autres maladies comme le cancer ; du lait concentré importé de Malaisie, entre autres.

S’exprimant au sujet de la décision de retrait du lait concentré importé du marché, le médecin vétérinaire a signalé que le produit n’était pas soumis à la procédure de contrôle technique à l’importation. L’application de l’arrêté des ministres, du Commerce et de l’Artisanat, de l’Agriculture des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de la Santé publique, de l’Industrie et de la Technologie, et des Technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l’importation, ne peut, de ce fait, s’appliquer à ce produit.

Précisant que cet arrêté concerne uniquement les céréales, les graines et les produits d’alimentation animale, il a ajouté que les autorités en charge auraient dû plutôt se référer à l’arrêté des ministres du Commerce et de l’Artisanat, de la Santé publique, de l’Industrie, de l’Energie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées ou encore aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation sur la réexpédition, la saisie et la destruction des produits qui ne répondent pas aux conditions de contrôle.

Le ministère de l'Agriculture, a réagi, jeudi dernier à cette affaire notant, dans un communiqué que « le produit visé a été soumis à un contrôle sanitaire et à des analyses en laboratoire, dont les résultats ont confirmé sa salubrité à la consommation humaine ». Selon la même source, « des violations ont été constatées au niveau de l'étiquetage ».

A ce sujet Ahmed Rajab a assuré que la loi tunisienne est claire en ce qui concerne les erreurs d’identification des produits soulignant que le lait concentré en question aurait dû être renvoyé à son pays d’origine ou détruit tel qu’exigé par la règlementation en vigueur. Il a ajouté que les analyses que le ministère de l’Agriculture a ordonnées n’avaient pas lieu d’être car elles ne peuvent être appliquées à ce produit.

Le directeur de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a, rappelons-le, annoncé qu’une enquête était en cours sur les composants du lait concentré objet de polémique. Il a précisé qu’il s’agissait d’une préparation alimentaire et non d’un produit d’origine animale.

N.J