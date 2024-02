Le Croissant rouge tunisien répond aux graves accusations du Palestinien évacué de Gaza

La porte-parole du Croissant-Rouge tunisien (CRT), Boutheina Gregba, est intervenue, mardi 30 janvier 2024, dans la matinale de IFM, pour répondre aux accusations d’un ressortissant palestinien qui affirme avoir été cambriolé et accusé d’espionnage, entre autres, par un responsable du CRT.

Ce Palestinien, qui accompagne son frère blessé évacué de Gaza pour recevoir des soins en Tunisie, a publié sur TikTok des vidéos où il fait appel au président de la République, Kaïs Saïed, l’implorant de les laisser repartir et lui soulignant que le traitement qu’il reçoit, ainsi que son frère, est indigne et cruel.

Il a affirmé avoir été volé, pour une somme de 300 dollars et de 500 dinars, sans que l’on donne suite à sa plainte. Il affirme également qu’un responsable du CRT a fouillé dans ses affaires et a trouvé un ordinateur portable puis l’a accusé d’espionnage. Il a affirmé enfin que son frère, âgé de quinze ans et qui souffre de multiples blessures, a été accusé, par ce même responsable, de harcèlement et de comportement douteux envers l’une des infirmières de la clinique où il reçoit ses soins.

Pour répondre à ces graves accusations, Boutheina Gregba a déclaré, au micro de Borhen Bsaies, que l’individu en question avait déjà créé des problèmes à l’hôpital Charles Nicolle où avait été admis son frère et a proféré des accusations de vol en plus des accusations de maltraitance envers une infirmière.

« Il s’est ensuite enfui de l’hôpital et a pris son frère que nous avons retrouvé plus tard dans un café. Nous l’avons exhorté à ramener son frère à l’hôpital pour poursuivre ses soins mais il a refusé, le CRT a, alors, coordonné avec une clinique à Nabeul et il y a été transféré. Il a été pris en charge avec tout l’encadrement et le confort nécessaire. Cette personne a séjourné dans la clinique, entrant et sortant avec son frère à sa guise alors que ce dernier a besoin de recevoir d’autres soins. Nous avons répondu à tous ses besoins, il a demandé un projecteur portable, puis un téléphone portable, alors qu’il en avait déjà deux et nous avons pris du temps à trouver le modèle exact qu’il a demandé et c’est cela qui a provoqué sa colère. Quand le responsable régional s’est déplacé pour lui donner le téléphone qu’il a demandé, il n’a trouvé personne dans la chambre, il a alors ouvert le placard pour poser l’appareil et il a trouvé un ensemble d’équipements qui lui ont semblé douteux. Le responsable du CRT s’est vu obligé d’informer les services de sécurité, juste pour information. Il s’est alors aussi enfui de la clinique et il semblerait qu’il soit dans une maison qu’il loue » a-t-elle expliqué.

« Les recherches sont en cours, et s’il n’y a rien à relever, rien de cela n’a lieu d’être. Il s’agissait d’une procédure de routine, le responsable a trouvé des microphones, des ordinateurs et des équipements dont la présence dans une chambre de clinique lui a semblé douteuse, il a jugé nécessaire d’en informer les services de sécurité, ni plus ni moins. D’ailleurs, même les autres blessés qui se trouvaient dans la chambre étaient étonnés » a conclu la responsable.

M.B.Z