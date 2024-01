Noureddine Taboubi : le secteur public est une ligne rouge !

Lors de la cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui se tient samedi 20 janvier, 2024, le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi a souligné que l’UGTT n’a aucune intention de lâcher le secteur public et rejoint sur ce point le pouvoir actuel.

« Nous sommes avec toutes les idées éclairées et progressistes, le secteur public est une ligne rouge et il est hors de question de le céder (…) les syndicalistes mènent les batailles pour un modèle de croissance national qui consacre la souveraineté et le respect des libertés et réalise l’équite et la justice sociale au sein d’un État de droit fort » a déclaré Noureddine Taboubi.

Il a enfin rendu hommage aux syndicalistes emprisonnés dénonçant des arrestations arbitraires et vindicatives et affirmant que rien de cela n’entamera la détermination de l’UGTT à mener sa mission à préserver et à défendre la stabilité et le développement du pays.

Noureddine Taboubi a dénoncé les poursuites arbitraires basées sur l’expression des opinions, appelant au retrait du décret 54 et au respect de la liberté d’expression.

« Nous dénonçons les procès vindicatifs qui ont ciblé les syndicalistes, les journalistes et quelques politiciens et nous appelons à une justice indépendante et juste loin des pressions, du chantage et de l’intimidation (…) nous soulignons notre attachement à un dialogue national large, à un débat libre et à annuler la circulaire maudite 21 » a-t-il indiqué





M.B.Z