Ramadan 2024 : pas d’augmentation prévue des prix de la volaille au niveau des abattoirs

Le président de la Chambre nationale des abattoirs de volailles et des transformateurs de viandes, Fethi Ghraieb, est intervenu, mercredi 17 janvier 2024, dans la matinale de Mosaïque FM.

Il a précisé, au micro de Jihen Miled, que les abattoirs fournissent la volaille au prix coutant en plus d’assurer la gratuité de la livraison, soulignant que le secteur œuvre à alimenter le marché en quantités suffisantes.

« Les prix n’ont pas vraiment augmenté au niveau des abattoirs, on vend le kilo à 8,4 dinars au plus et on réalise une marge bénéficiaire maximale de 5%. Nous avons vendu à perte pendant un long moment et plus de vingt abattoirs ont dû fermer leurs portes. Nous ne contrôlons pas le circuit des commerçants » a souligné le responsable.

Il a ensuite indiqué que la production est de 146 mille tonnes par an, expliquant que la perturbation constatée au début du mois de janvier est due à l’épidémie de grippe aviaire qu’a connue la France et qui a contraint la Tunisie à se fournir en Espagne avec un décalage d’un mois.

« Pour ce qui est de Ramadan, la production dépassera sans doute la demande, il n’y a donc aucune inquiétude à avoir. Les prix suivront et baisseront sans doute, au niveau des abattoirs du moins » a conclu Fethi Ghraieb.

M.B.Z