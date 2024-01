Kaïs Saïed a rencontré des Israéliens ? Gare à cette fausse information !

Un compte portant le nom de "TikTok Morocco" a publié, depuis le 8 novembre 2023, une vidéo montrant le président de la République, Kaïs Saïed, accueillant au palais de Carthage des religieux. Dans le commentaire de la vidéo, il est écrit : « Le président tunisien Kaïs Saïed accueille des Israéliens pour discuter des moyens de coopération touristique. La Tunisie normalise avec l'entité sioniste ». La vidéo a créé une polémique sur TikTok, suscitant un débat parmi les utilisateurs, certains exprimant une grande surprise, tandis que d'autres ont rejeté l'affirmation.

BN Check a vérifié la véracité de la vidéo et, à l'aide d'une recherche avec des mots-clés à propos des rencontres du président de la République, nous avons trouvé la même vidéo datant du 17 mai 2023. En effet, Kaïs Saïed, a reçu mercredi 17 mai 2023, au palais de Carthage , le mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, le grand-rabbin Haim Bittan et l’archevêque de Tunis, Ilario Antoniazzi, comme le montre la vidéo postée sur la page de la présidence.

Cette rencontre intervient à la suite de l’attaque de la Ghriba à Djerba, qui a eu lieu le 10 mai 2023 et a fait cinq morts, outre l’auteur de l’attaque.

Le président de la République avait indiqué qu’il avait attendu le retour de l’archevêque de Tunis, Ilario Antoniazzi du Vatican, afin de tenir cette réunion et renvoyer une image de tolérance au monde entier.

Kaïs Saïed ajoute : « Je considère que cette réunion est l'une des plus importantes de l’Histoire. Elle représente la tolérance entre les religions, la coexistence ancrée en Tunisie depuis des siècles et des siècles ».

Il poursuit son discours : « Je vous ai réunis pour parler de l’attaque criminelle de Djerba, perpétrée il y a quelques jours et dont l’auteur a été éliminé en un temps record, soit en moins de deux minutes, avant même qu’il ne parvienne à la synagogue de la Ghriba. Toutefois, il a fait des victimes innocentes. Lors de la réunion du conseil de sécurité, nous avons présenté nos condoléances aux familles de toutes les victimes sans exception. Nous prions le bon dieu chaque jour pour le rétablissement des blessés ».

Le président de la République a indiqué : « Vivez donc en Tunisie, citoyens en sécurité comme tous les citoyens. Si vous êtes touchés, nous le serons. Nous allons sécuriser vos temples, bien qu’ils le soient déjà, ainsi que la pratique de vos rites. Exterminons la Fitna et la division que les ennemis de notre patrie veulent raviver. Vivez en paix, pour que vous puissiez vivre parmi nous. Vous êtes Tunisiens, des citoyens tunisiens...

Le président de la République est connu comme un fervent supporter de la cause palestinienne. Il avait déclaré lors d'une allocution le 5 novembre 2023, que la position de la Tunisie contre la normalisation avec Israël est catégoriquement irréversible . Il a souligné que remettre en question cette position relève du défaitisme, ajoutant que le concept même de normalisation n'a pas de place dans sa perspective. Selon Saïed, la question de la normalisation n'a actuellement aucune pertinence, compte tenu du contexte historique marqué par la résistance du peuple palestinien face à des crimes atroces. Il a mis en avant la solidarité de la Tunisie avec la résistance palestinienne, affirmant que c'est une volonté inébranlable partagée avec les combattants de la résistance.

Attaque à Djerba

Mardi 9 mai 2023, vers 20h30, des coups de feu ont été entendus aux alentours de la synagogue de la Ghriba à Djerba , où se déroulait le pèlerinage annuel de la communauté juive. La Brigade antiterroriste et les militaires sont intervenus et un hélicoptère a sillonné le ciel. Selon le ministère de l’Intérieur, l’assaillant était un agent de la Garde nationale affecté au Poste maritime d’Aghir Djerba. Après avoir tué son collègue, il s’est emparé de son arme et de ses munitions. Il a ensuite essayé de s’approcher des alentours de la synagogue de la Ghriba et a tiré des coups de feu aléatoires vers les unités sécuritaires déployées sur les lieux. Celles-ci l’ont empêché d’y parvenir et l’ont éliminé.

L’attaque a fait six blessés parmi les agents sécuritaires, dont un décédé. Deux visiteurs – de nationalités tunisienne et française, âgés de 30 et 42 ans – sont également morts. Quatre autres ont été blessés et transférés à l’hôpital.

R.A.