Ahmed Ounaies revient sur l’inauguration de l’Académie diplomatique internationale

L'ancien diplomate, Ahmed Ounaies, est revenu, mardi 16 janvier 2024, sur l’inauguration de l’Académie diplomatique internationale à Tunis.

Lundi, en présence du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le président de la République, Kaïs Saïed a présidé la cérémonie d’inauguration du siège de cette académie créée en vertu d'un décret en juillet 2019 et financée par un don de près de 5,88 millions de dinars du gouvernement chinois.

Ahmed Ounaies a indiqué que l’inauguration de cette institution célébrait aussi soixante ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine. Elle sera dédiée, selon son intervention dans la matinale de Jawhara FM, à la formation et au recyclage des diplomates tunisiens et africains.

Il a ajouté qu’elle serait également ouverte aux diplomates du monde entier pour des contributions sous forme de cours ou d’études en relations internationales et diplomatiques en collaboration avec les diplomates tunisiens.

Revenant sur les relations qui lient la Tunisie et la Chine, l’ancien diplomate a avancé que la visite du ministre chinois des Affaires étrangères s’inscrivait, également, dans une optique de renforcement des relations de coopération entre les deux pays dans les domaines des énergies renouvelables et le dessalement des eaux de mer.

N.J