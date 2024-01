Hatem Mziou : ce n’est pas une première que des avocats font l’objet de poursuites

Le bâtonnier Hatem Mziou a réagi, jeudi 4 janvier 2024, à la lettre que lui a adressé son collègue et prisonnier politique, Ridha Belhaj, incarcéré depuis dix mois dans le cadre d’une affaire de complot contre la sûreté de l’État, en plus de plusieurs autres personnalités politiques.

Dans une intervention dans l’émission 90 minutes sur les ondes de radio IFM, il a affirmé que l’Ordre des avocats ne s’était jamais tu sur ce qu’il se passe notant que ce n’est point une première que des avocats font l’objet de poursuites.

Il a indiqué que l’Ordre des avocats publiait des communiqués de temps à autre pour exprimer sa position dans le respect de la suprématie de la loi. Il a souligné que contrairement à ce qu’avait évoqué Ridha Belhaj dans sa lettre, l’immunité ne concerne que l’exercice du métier d’avocat. Le bâtonnier a rappelé, dans ce sens, que l’immunité dont jouit l’avocat devant les tribunaux avait un seul objectif celui de lui permettre d’exercer pleinement son rôle de défenseur des droits et des libertés.

« L’immunité mentionnée dans l’article 46 est procédurale uniquement. Elle concerne le cabinet et les clients de l’avocat et exige que le président de la section régionale compétente soit informé en cas d’arrestation d’un avocat et qu’il soit présent en cas de perquisition », a-t-il avancé.

Le bâtonnier s’est dérobé à la question de l’animatrice qui souhaitait savoir s’il avait rendu visite à ses collègues en prison, et s’est contenté de réaffirmer le droit de tout un chacun à une défense et un procès équitable. Il a noté, également, que prendre la défense de quelqu’un ne voudrait pas forcément dire que son avocat adhère à ses positions ou ses idées.

Ridha Belhaj a adressé depuis sa prison, mercredi 3 janvier 2024, une lettre au bâtonnier et aux membres de l’Ordre des avocats, dénonçant avec amertume leur silence face aux abus qu’il subit, ainsi que ses confrères et autres personnalités politiques détenus dans le cadre de la même affaire.

Rappelant tous les abus et les dépassements enregistrés dans le cadre de l’affaire dite de complot, Ridha Belhaj a considéré qu’il était du rôle du bâtonnier de défendre le métier, son honneur et sa dignité et ne pas se murer dans le silence.

N.J