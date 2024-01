Kaïs Saïed ordonne de poursuivre ceux qui ont saboté les entreprises publiques

Lors de son entretien avec Leila Jaffel, ministre de la Justice, mercredi 3 janvier 2024, le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné la nécessité de statuer sur un certain nombre d'affaires qui traînent devant les tribunaux depuis plus d'une décennie.

Il a également insisté sur l'importance pour les juges « de prendre leurs responsabilités historiques pour purifier le pays des réseaux qui ont agi de manière préjudiciable et qui continuent de chercher à nuire de toutes les manières possibles, y compris en se plongeant dans les bras de cercles étrangers », cite le communiqué de Carthage.

Dans ce sens, le président a ordonné le déclenchement de poursuites judiciaires contre toute personne ayant contribué à saboter de nombreuses institutions et installations publiques. D’après le communiqué de la présidence, de nombreuses preuves indiquent que ces institutions et installations ont été délibérément mises en faillite dans le but de permettre à plusieurs lobbies de les contrôler depuis l'adoption du prétendu programme de réforme structurelle.

R.A.