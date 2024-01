Covid-19 : pas de cas enregistrés de contamination par le variant JN.1 en Tunisie

Le directeur régional de la santé à Tunis, Tarak Ben Naceur, est intervenu, mercredi 3 janvier 2024, sur Mosaïque FM pour alerter sur l’apparition d’un nouveau variant du Covid baptisé JN.1.

Il a précisé, au micro de Jihen Miled, qu’aucun cas de contamination par le nouveau variant n’a encore été détecté en Tunisie, soulignant toutefois qu’il n’est pas exclu d’enregistrer des cas vu la vitesse de propagation du JN.1.

« Ce nouveau variant présente, en plus des symptômes classiques, une irritation des yeux et des diarrhées. En ce moment, nous observons des cas très nombreux de grippe saisonnière particulièrement virulente. Les personnes âgées, qui présentent des maladies chroniques sont particulièrement vulnérables et doivent adopter les mesures de prévention à l’instar du vaccin », a-t-il ajouté.

Le nouveau variant du Coronavirus JN.1 continue à se propager et à susciter les inquiétudes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’organisation l’a classé comme étant un variant à part entière alors qu’il était considéré comme un mutant du variant BA.2.86.

Dans une note publiée le 19 décembre 2023, l’OMS a indiqué que le risque de propagation du variant JN.1 était faible, mais qu’il pourrait causer une hausse des cas de Coronavirus, notamment à cause de l’hiver. « La propagation de ce variant n’aggravera pas la charge sur le système de santé publique par rapport aux autres sous-variants d’Omicron. Cependant, les pays approchant la saison hivernale devraient être conscients que, dans l'ensemble, le SARS-CoV-2 et les pathogènes en co-circulation pourraient aggraver la charge des maladies respiratoires », a ajouté l’organisation.

L’OMS a indiqué qu’à la date du 16 décembre 2023, 7.344 échantillons du variant JN.1 ont été présentés à la ‘’Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data’’ provenant de 41 pays, soit 27,1% des échantillons disponibles à l’échelle mondiale pour la période 27 novembre – 3 décembre 2023. L’OMS a noté une hausse rapide des cas de contamination par le variant JN.1.

L’OMS a évoqué un déséquilibre de l’immunité des populations en raison de la différence au niveau des taux de vaccination. L’organisation a, aussi, affirmé que les risques de complications et d’hospitalisation à la suite d’une contamination au variant JN.1 étaient faibles. Néanmoins, l’OMS a précisé que les données disponibles jusqu’à maintenant étaient limitées.

