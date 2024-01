Abderrazek Houas : 200 mille entreprises ont fait faillite depuis 2019

Le porte-parole de l'Association tunisienne des petites et moyennes entreprises (ANPME), Abderrazek Houas, s’est défendu, mercredi 3 janvier 2024, après que les chiffres avancés par l’association ont été mis en doute. Pour prouver le bien fondé des statistiques de l’association, l’homme s’est référé à celles de l’Institut national de la Statistique (INS).

Abderrazek Houas a ainsi affirmé, au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, que 74.188 TPME (très petites entreprises ou moyennes entreprises) ont fait faillite pour la période allant de 2019 à 2021, selon les derniers chiffres publiés par l’INS.

Un chiffre qui n’est pas loin, selon lui, des 88.000 entreprises annoncées par l’association en 2021, sachant que l’INS prend en compte un double critère : pour être recensé, il faut que la société ait un matricule fiscal et qu’elle soit déclarée au niveau de la CNSS alors que l’association ne prend qu’un seul critère celui d’avoir un matricule fiscal.

Et de soutenir que les répercussions de la pandémie se sont fait sentir deux à trois ans après, c’est pour cela que l’association a estimé que le chiffre de TPME ayant fait faillite est passé depuis 2019 à 120.000 entreprises en 2022 puis à 200.000 entreprises en 2023.

Toujours en se référant aux chiffres de l’INS, il a indiqué que les entreprises qui ont le plus pâti sont celles ayant zéro employé puis de un à deux employés

Ainsi, et toujours selon ses dires, le taux de mortalité des TPME a atteint 39% selon les calculs de l’INS et 43% selon les calculs de l’association.

Et de soutenir que les ¾ des sociétés n’ont plus de ressources de fonds de roulement, en se référant aux dernières statistiques de l’association.

Le porte-parole a souligné que si la croissance est actuellement en baisse, c’est parce que le moteur économique que sont les TPME est en panne, et cela à cause de trois chocs (la pandémie du Covid-19, la hausse exorbitante du Taux directeur et par extension du TMM puis la guerre en Ukraine).

En réponse à une interrogation de l’animateur, il a confirmé que l'augmentation du nombre des chèques sans provision est un élément parmi les raisons qui ont conduit à la faillite des entreprises. Et de marteler dans ce cadre que le chiffre présenté par l’association dans ce cadre sont ceux annoncés en septembre 2022, par un juge d’application des peines qui était intervenu à Jawhara FM et qui avait affirmé que 7.200 personnes sont emprisonnées et 450.000 individus recherchés dans des affaires de chèques sans provision.

« L’actuelle loi sur les chèques est en train de détruite les TPME et les entraîne vers la faillite ou de les faire fuir vers le marché parallèle », a-t-il assuré.

I.N.