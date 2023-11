Abdallah Rabhi : les barrages souterrains et les eaux saumâtres pour lutter contre le stress hydrique

L’ancien secrétaire d'État chargé des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdallah Rabhi, est revenu, lundi 27 novembre 2023, sur la situation hydrique en Tunisie. Le pays vit au rythme du rationnement de l’eau potable depuis des mois en raison des épisodes de sécheresse récurrents et du stress hydrique liés au changement climatique.

Invité de Wassim Ben Larbi dans l’émission Expresso sur Express FM, il a noté la nécessité de recourir à des méthodes innovantes pour remédier au manque d’eau. Évoquant la stratégie nationale élaborée à cet effet, il a rappelé que cette stratégie avait pour objectif d’assurer un accès équitable et durable à l’eau et à l’assainissement, stabiliser la demande et améliorer l’offre.

Pour ce faire, plusieurs axes de travail sont à explorer, dont le recours au dessalement de l’eau, la réutilisation des eaux usées traitées et la construction de barrages souterrains. Il a indiqué dans ce sens, que 105 zones avaient été identifiées dans le cadre de la stratégie nationale pour la construction de barrages souterrains notamment à sidi Boubaker située entre Gafsa et Kasserine.

Abdallah Rabhi a affirmé, également, que la Tunisie pourrait exploiter les eaux saumâtres dont le processus de dessalement coûte moins cher que la désalinisation des eaux de mer. A son sens, plusieurs startups pourraient travailler sur cet axe.

N.J