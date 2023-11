Sfax - Les Subsahariens terrorisent les habitants à El Amra, selon Fatma Mseddi

Imprimer

La députée Fatma Mseddi a affirmé, lundi 27 novembre 2023, que les Subsahariens terrorisaient les habitants d’El Amra et plusieurs autres zones à Sfax.

Dans une intervention téléphonique sur les ondes de Jawhara FM, elle a indiqué au micro de Hatem Ben Amara que les migrants subsahariens squattaient les fermes d’oliviers par centaines et brûlaient les arbres pour se réchauffer notant l’incapacité des habitants de se défendre.

Elle a signalé, également, que des agents de la sûreté avaient été attaqués par des Subsahariens lors d’une descente effectuée à El Amra. Les agents de sûreté arrivés sur place pour confisquer des embarcations fabriquées pour des opérations de migration clandestine ont été encerclés, leur véhicule brûlé en entier. Un des agents a été poignardé et se trouve actuellement à l’hôpital dans un état grave. Un autre a été attaqué et son arme volée, selon Fatma Mseddi. Elle a ajouté que les Subsahariens scandaient des « Allah Akbar » en brulant le véhicule des sécuritaires. « Ce sont des Boko Haram ! ».

La députée a signalé que le gouvernorat de Sfax était toujours sans gouverneur et que la situation était totalement hors de contrôle. « C’est du terrorisme ! », a-t-elle souligné. Elle a dénoncé le mutisme et l’inaction des autorités de tutelle notant la nécessité de remédier à ce problème dans les plus brefs délais.

N.J