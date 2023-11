Kaïs Saïed : il ne s’agit pas d’une évasion, on les a fait fuir !

Imprimer

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui, mercredi 1er novembre 2023, le ministre de l’Intérieur Kamel Feki au palais de Carthage pour revenir sur l’évasion de la Mornaguia.

« Il ne s’agit pas d’une évasion, on les a fait fuir. Les photos qui ont été diffusées n’ont aucun fondement et n’auraient jamais dû circuler. Le but derrière la diffusion de ces images a été de brouiller les investigations. Toutes les preuves montrent que cette opération a été préparée depuis des mois », a déclaré Kaïs Saïed d’après une vidéo publiée ce soir par les services de communication de Carthage.

Le chef de l’Etat a pointé du doigt des « défaillances » dans l’évasion de la Mornaguia d’hier. « Ce qui est arrivé hier est inacceptable à tous les niveaux. Il y a eu des défaillances de la part d’un ensemble de personnes ou de structures. Il faut les poursuivre et les condamner. Á celui qui pense qu’il peut porter atteinte à l’État, en collaborant avec les mouvements sionistes et des parties de l’intérieur du pays, je lui dit que l’État ne peut être atteint et le peuple tunisien ne peut douter. Nous restons inébranlables et nous protégerons l’État tunisien ».

Il poursuit : « Il est temps de passer à la période d’assainissement de l’administration, ce dont je parlais avec le chef du gouvernement. Ils ont changé de noms et ont infiltré les structures sécuritaires. Ces personnes n’ont pas de place au sein du ministère de l’Intérieur, ni dans aucune structure de l’État ».

Hier, le ministère de l’Intérieur a publié un avis de recherche concernant les évadés : Nadeur Ghanmi, Alaeddine Ghazouani, Ameur Belâzi, Ahmed Melki et Raed Touati. Tous sont des terroristes dangereux, impliqués notamment dans les affaires des assassinats de Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd.

Une série de limogeages a été annoncée hier soir. Le ministère de l’Intérieur a décidé de démettre de leurs fonctions le directeur général des services spéciaux et le directeur central des renseignements généraux. Le ministère de la Justice a, de son côté, limogé le directeur de la prison de la Mornaguia.

R.B.H