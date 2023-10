Tunisie - Le Range Rover Sport Hybride élu "Plus Belle Voiture 2023"

Le Range Rover Sport Hybride vient d’être élu "Plus Belle Voiture de l’Année 2023" par le public. Il s’agit de la deuxième distinction consécutive reçue par le modèle Range Rover et le concessionnaire Alpha International. Le véhicule a obtenu la majorité des suffrages exprimés dans le concours organisé par Tunisieauto.tn et Adcom Agency avec Motul Tunisie, avec 499 votes.

Le sondage s’est tenu du 1er septembre au 15 octobre 2023, sur les réseaux sociaux, 2.821 personnes ont voté sur plus de 600.000 personnes atteintes.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le SUV Renault Austral avec 325 votes suivi en troisième position par le SUV Honda HR-V avec 246 votes.

Les BMW i4 (205 votes), Chery Tiggo 8 Pro (195 votes), Audi eTron GT (178 votes), Mercedes Classe C (84 votes), Leon Cupra (72 votes), Peugeot 408 (63 votes), Jeep Compass (soixante votes), Kia EV6 (57 votes), Porsche Cayenne (55 votes), MG GT (52 votes), Geely Azkarra (cinquante votes) et Opel Astra (quinze votes) complètent la short-list de voitures candidates à ce trophée.

Une conférence de presse s’est tenue mercredi 25 octobre 2023 à l’hôtel Sheraton de Tunis, où le lauréat Alpha International Land Rover Tunisie a reçu son trophée. En outre, une participante au vote, a été tirée au sort et a gagné un chèque de deux mille dinars.

Le nouveau Range Rover Sport redéfinit le luxe sportif, mariant avec naturel des performances routières affirmées et instinctives avec le raffinement propre à Range Rover, la sophistication d'un design progressif et une connectivité accrue. La troisième génération est la plus désirable, la plus innovante et la plus dynamique à ce jour.

L'extérieur sophistiqué est indéniablement caractéristique avec des lignes tendues, une allure dynamique et un profil immédiatement reconnaissable, parfaitement soulignés par des détails et des proportions musclées, qui donnent l'impression que le véhicule est fin prêt pour le départ.

Le design est repris à l'arrière, avec un hayon doté d'un élément pleine largeur portant le logo Range Rover. Une ligne d'épaulement court sur toute la longueur du véhicule, accentuée par de nouveaux détails sur les ailes inférieures et le plus long aileron jamais monté sur un véhicule de la famille Range Rover.

Le design minimaliste s'étend à son tout nouvel intérieur, avec la position de conduite emblématique du Range Rover, les technologies les plus innovantes et les matériaux les plus nobles, qui s’associent pour un équilibre convaincant entre élégance stylistique et désir viscéral. L'habitacle de type cockpit donne le ton à l'expérience de conduite dynamique, offrant une excellente visibilité tout en enveloppant le conducteur dans une console centrale haute et inclinée ainsi que des technologies intuitives.

Une série de groupes motopropulseurs puissants et efficaces inclut des moteurs six cylindres hybrides rechargeables à autonomie augmentée, un nouveau V8 puissant, des moteurs Ingenium six cylindres hybrides légers essence et diesel ainsi qu’une prochaine version 100% électrique.

Le nouveau Range Rover Sport est proposé dans quatre finitions différentes SE, DYN SE, DYN HSE et Autobiography.

En Tunisie, il est disponible en deux motorisations différentes : hybridation légère de trois litres et 400 Chevaux Din et une hybride rechargeable de trois litres et 460 Chevaux Din, avec une autonomie en toute électrique de 113Km.

Le nouveau Range Rover Sport est vendu à un prix qui démarre à partir de 652.000 dinars

À l’occasion de cette distinction, Imen Makni, la directrice marketing d’Alpha International, concessionnaire officiel des véhicules Jaguar Land Rover en Tunisie, a indiqué : « C'est un immense plaisir que d'être ici aujourd’hui pour recevoir le titre de Plus Belle Voiture de l’année 2023 en Tunisie" amplement mérité par notre somptueux Range Rover Sport Hybride, qui existe en hybridation légère et en hybride rechargeable ».

Et de noter : « Notre Hybride rechargeable garantit une efficacité optimisée et une conduite tout électrique à autonomie prolongée allant jusqu’à 113 kilomètres sans émissions et sans le moindre bruit ».

Mme Makni a aussi souligné que le véhicule a également reçu au cours de cette année le prestigieux award "Luxury Car of the Year" par What a Car. Il a aussi été nommé en 2023 "Best SUV" par Autocar Awards et un troisième prix décerné par Auto Express qui est "Large Premium SUV of the Year".

Rappelons que quinze véhicules commercialisés au cours de cette année 2023 ont été sélectionnés par le jury composé de : Amine Mliki de AUTO-Plus.tn, Arken Ben Fadhel de "Toutes Options" Mosaïque FM, Slim Ghazai fondateur de la Fédération tunisienne automobile et pilote professionnel sport auto, Kais Kaabi producteur émission Auto-Moto sur RTCI et Mourad Bouzidi de tunisieauto.tn.

Imen Nouira