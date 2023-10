Giorgia Meloni : l’Italie soutiendra au Conseil européen la mise en œuvre immédiate du MoU signé avec la Tunisie !

Imprimer

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a affirmé, lors d’un discours donné ce matin, mercredi 25 octobre 2023, au Sénat, en prévision du Conseil européen prévu les 26 et 27 octobre, que l'Italie « soutiendra la mise en œuvre intégrale du mémorandum signé avec la Tunisie, la mise en œuvre du plan en dix points de la Commission européenne et le lancement d'une mission navale ».

Le conflit, au Moyen-Orient, a souligné Giorgia Meloni, « engendre des problèmes d'immigration illégale et des risques pour la sécurité ».

« Toutes les frontières européennes sont soumises à des pressions migratoires sans précédent, cela nous oblige à opposer au déraisonnable idéologique le raisonnable du bon sens. Il existe un lien entre le terrorisme et l'immigration clandestine, ce qui est dû à l'échec de la politique d'ouverture que nous avons menée par le passé » a-t-elle ajouté.

« Devant le Conseil européen, l'Italie soutiendra avec force la mise en œuvre immédiate du mémorandum avec la Tunisie, la pleine mise en œuvre du plan en dix points de la Commission européenne et le lancement d'une mission navale européenne en accord avec les autorités de l’Afrique du Nord. Pour obtenir le soutien des autorités des pays africains à cette approche, un changement radical d’approche est nécessaire. Une approche basée sur le respect et non celle prédatrice menée dans le passé » a poursuivi Giorgia Meloni.

M.B.Z