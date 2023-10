Braquage sur l’autoroute A1 : quatre suspects arrêtés

Imprimer

Le porte-parole de la Garde nationale, le colonel-major, Houssemeddine Jebabli est intervenu, ce lundi 23 octobre 2023, dans l’émission « Sbeh Enness » sur Mosaïque FM.

Il est revenu, au micro de Jihen Miled, sur les braquages commis, hier, par des malfaiteurs ayant visé des conducteurs au niveau de Grombalia, sur l’autoroute A1.

« Des voyous ont visé par des jets de pierres et autres objets les voitures qui passaient à grande vitesse sous le pont de Grombalia. Ce genre de choses a déjà conduit à un accident mortel et les unités de sécurité avaient alors procédé à une enquête et retrouvé les coupables » a précisé Houssemeddine Jebabli.

« Hier, des voitures quittant le kiosque à essence de Grombalia ont été visées et quand les conducteurs s’arrêtaient pour constater des dommages, les malfrats en profitaient pour les braquer. Nous avons eu l’information, et le soir même, les équipes de la Garde nationale de Grombalia et celles du district de Nabeul, ont effectué des descentes et ont pu arrêter quatre individus dont des suspects mineurs, les mesures légales ont été prises à leur encontre » a-t-il ajouté.

M.B.Z