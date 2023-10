Mohamed Ben Youssef : les aides tunisiennes ont été réceptionnées par les Palestiniens

L’ambassadeur de Tunisie en Egypte, Mohamed Ben Youssef, a indiqué que les aides tunisiennes à destination de la Palestine ont été acheminées vers Gaza à la date du 22 octobre 2023.

S’exprimant le 23 octobre 2023 durant « Sbeh Ennes » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Mohamed Ben Youssef a précisé que les aides en question étaient arrivées sur le territoire égyptien depuis près d’une semaine. Elles avaient été chargées à bord d’un camion à la date du 21 octobre 2023 en attendant l’autorisation d’être déplacées vers le territoire palestinien.

Mohamed Ben Youssef a expliqué que la situation sécuritaire et le bombardement des alentours du poste-frontière de Rafah rendaient la chose difficile. Les aides devaient être envoyées vers Gaza durant la matinée du 22 octobre 2023. Ceci n’a eu lieu qu’en début de soirée. Il a assuré que les aides ont été réceptionnées du côté palestinien.

« J’appelle tous les Tunisiens à répondre à l’appel lancé par le président de la République (Kaïs Saïed)… Nous devons faire ce qui est en notre possible… Ce qui importe, c'est la réception des aides… Une grande opération est en cours… Je n’ai pas été officiellement informé de la venue d’un autre avion chargé d'aide. Mais, je m’attends à cela », a-t-il ajouté.

Mohamed Ben Youssef a affirmé que les Tunisiens étaient prêts à se sacrifier pour la Palestine. Il a indiqué qu’avant l’opération « Le déluge d'Al-Aqsa » 500 camions étaient acheminés quotidiennement vers la bande de Gaza. Malheureusement, après l’opération menée par le Hamas, le mouvement des entrées et des sorties a été considérablement réduit pour se limiter à 3% de la normale. Les autorités sionistes, d’après lui, ont fixé des conditions d’entrée sévères afin de priver le Hamas des aides.

Pour rappel, le 7 octobre 2023, les Brigades Al Qassam et d’autres factions palestiniennes ont lancé une offensive surprise, « Déluge d’Al Aqsa », en réaction aux attaques de Tsahal dans les territoires occupés. L’armée israélienne a riposté en bombardant plusieurs points dans la bande de Gaza. Le bilan ne cesse de s’alourdir alors que les bombardements continuent des deux côtés.

Jusqu’au 22 octobre, le bilan fait état de 4385 morts et plus de 13.561 blessées du côté palestinien. Du côté d’Israël, les combats ont fait 1.400 morts et plus de 4.121 blessés.

Les Gazaouis restent assiégés, sans eau, sans électricité et sans nourriture. Les aides humanitaires attendent de pouvoir être acheminées à travers le passage frontalier de Rafah, bombardé la semaine dernière par l’armée israélienne et encore fermé à la circulation. Des négociations, sous l’égide des Nations unies, sont en cours pour ouvrir le passage frontalier et autoriser la livraison des aides.

La situation a basculé dans une tournure dramatique dans la soirée de mardi avec la frappe de l’hôpital Al Maamadani qui a fait 500 morts au moins. Jeudi soir, une intersection située en face de l’église de Saint-Porphyre a été bombardée par le Tsahal ce qui a causé la mort de dix personnes et blessé des dizaines d’autres, selon une déclaration du Patriarcat latin de Jérusalem.

