Issam Chouchen : le gouvernement doit avoir la possibilité d'emprunter auprès de la BCT

Le président de la commission des finances au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Issam Chouchen a estimé que l’année 2024 pouvait servir de date de mise en place de solutions efficaces permettant d’encourager l’investissement, l’importation, les PME ou encore la production des Phosphates.

Invité le 23 octobre 2023 à « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express Fm, Issam Chouchen a indiqué que la priorité était l’étude de la loi rectificative des finances de 2023 en raison des nombreux événements ayant entraîné un déséquilibre des finances publiques. Il a évoqué l’impact de la guerre en Ukraine, de la sécheresse et de la non-conclusion d’un accord avec le Fonds Monétaire International (FMI). Revenant sur la plénière de l’ARP prévue le même jour et portant sur deux accords de prêts syndiqués auprès des banques tunisiennes, l’élu a estimé qu’il s’agissait d’une mesure décidée par le gouvernement et basée sur les prévisions budgétaires calculées avant la création du parlement.

Issam Chouchen est, également, revenu sur le faible taux de croissance enregistré depuis le début de l’année 2023. Il a expliqué que ceci impactait les équilibres des finances publiques. Il a souligné l’importance d’entamer des révisions permettant de faire changer les choses, à savoir revoir le code des changes.

Issam Chouchen a considéré que ni les investisseurs étrangers ni les investisseurs tunisiens n’étaient prêts à s’engager dans des projets en Tunisie. Le code des investissements, le code des changes et la révision de l'indépendance de la Banque Centrale de Tunisie faisaient partie des priorités de la commission des finances. Il a expliqué que le gouvernement devait avoir la possibilité de contracter un prêt auprès de la Banque Centrale de Tunisie avant de s’endetter auprès des banques de la place. La révision du statut de la Banque Centrale de Tunisie nécessite du temps et pourrait avoir, selon lui, un effet positif sur la Tunisie.

Pour ce qui est de la situation générale du pays, Issam Chouchen a évoqué une instabilité des taux de change, l’impact de la guerre en Ukraine et les prêts contractés par les anciens gouvernements. Il a expliqué que la promulgation de la loi des finances rectificative de 2023 aura lieu pour plusieurs raisons, dont la non-obtention des prêts étrangers prévus. La solution serait de se diriger vers des prêts syndiqués auprès des banques tunisiennes. La matinée de la plénière de l’ARP qui se déroulera le 23 octobre 2023 portera sur un prêt déjà prévu lors de l’élaboration de la loi de finances 2023.

« Le budget de l’État se compose à 70% des revenus fiscaux… Nous devons préserver cela… Le changement a eu lieu au niveau des dépenses notamment des compensations et de combustibles… Nous avons auditionné la ministre des Finances (Sihem Nemsia). Elle nous a présenté les raisons de l’élaboration d’une loi des finances rectificative… Nous allons essayer de tenir une journée académique à la date du mercredi (25 octobre 2023) et inviter des experts en finances, économie et fiscalité afin d’expliquer les dispositions de la loi de finances 2024 », a-t-il poursuivi.

Issam Chouchen a estimé qu’il n’y aura pas de grands changements introduits par la loi de finances 2024. Il a évoqué l’introduction d’un impôt appliqué aux banques et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen tunisien.

S.G