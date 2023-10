Raoudha El Guefraj : l’eau des barrages ne devrait plus être utilisée !

Imprimer

Raoudha El Guefraj experte en eau et changements climatiques, est intervenue, mardi 17 octobre 2023, dans l’émission « Yaoum Saïd » diffusée sur la Radio nationale.

Au micro de Moez Gharbi, elle a affirmé que les ressources en eau profonde de la Tunisie sont faibles, tant au niveau de la quantité que de la qualité et que leur l’utilisation excessive va creuser la nappe phréatique au point d'atteindre l’eau de la mer.

« En tant qu’experte je suis contre l’utilisation des ressources souterraines, même si l’eau est salée, car cela va aggraver la situation. Il faut trouver des alternatives autres que le dessalement de l’eau souterraine. Pour ce qui concerne le sud du pays, l’eau profonde est salée et il est impossible de l’utiliser sans passer par les centres de dessalement, cela a été fait pour fournir aux habitants de l’eau potable, qui reste quand même salée et qui est donc utilisée par les ménages pour leurs besoins domestiques et non pour la consommation », a indiqué l’experte.

Elle a ensuite précisé que le réchauffement climatique va altérer la disponibilité de l’eau en surface, nécessaire notamment pour les oliviers dont la culture est pluviale. « Si nous voulons préserver nos oliviers nous devons apporter de l’eau par d’autres moyens, à travers le traitement des eaux usées ou alors produire de l’eau par d’autres moyens pour la consommation des citoyens et dédier l’eau des barrages à l’agriculture (…) on recoure au dessalement de l’eau extraite des nappes phréatiques car c’est l’option la moins coûteuse », a souligné Raoudha El Guefraj.

Elle a enfin affirmé que le stock hydrique est très faible en Tunisie et que l’eau des barrages ne devrait plus être utilisée. « Nous allons vers une cinquième année de sécheresse, l’eau présente dans les barrages va s’évaporer en grande quantité et il ne faut pas que le sol des barrages craquèle, cela serait une catastrophe. Les ressources superficielles sont faibles et on compte de plus en plus de sondages anarchiques, cette situation ne doit pas continuer », a-t-elle conclu.

M.B.Z